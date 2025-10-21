La transformación verde de Gijón se acelera con 67,8 millones para la acción desde la concejalía de Medio Ambiente

«Tal vez en la derecha no tengamos la misma capacidad poética que la izquierda a la hora de hablar de ecología pero los números nos respaldan como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones». Así remataba el edil popular Rodrigo Pintueles la presentación de los 67,8 millones que conforman el presupuesto del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad, incluyendo los 57,1 millones del presupuesto de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa). Una cifra global que, como se encargó de recordar el concejal del PP, visibiliza un incremento del 26% sobre el año 2023, el último del gobierno compartido de PSOE e IU.

¿Cómo se reparte todo ese dinero? A promoción de la salud ambiental se destinan 404.082 euros, de los que 162.00 son para estudios técnicos y labores de vigilancia y control de los indicadores ambientales, desde contaminación acústica a atmosférica por poner un par de ejemplos, y 178.000 euros para actividades de educación, concienciación ambiental y participación social.

Unos 332.000 euros para el centro de protección animal

El control de la fauna urbana y bienestar animal registra un total de 702.180 euros. Una parte de 332.000 se vanal centro de protección animal de Serín tanto para pagos a la concesionaria como para la reforma del equipamiento. Hay que recordar que para esas obras había 140.000 euros reservados ya para este 2025, que no se han utilizado porque aún no se ha llegado a un acuerdo con Cogersa para hacerse con la finca que permitirá ampliar el albergue de animales. El cuidado y control de las colonias felinas, con un nuevo plan CER, tiene 129.000 euros de coste y el control de gaviotas y palomas junto al mantenimiento del zoológico aviar del parque de Isabel la Católica supone un coste de otros 196.000. Para luchar contra la avispa asiática se reservan 54.500 euros.

El eje estratégico de naturalización urbana y desarrollo de infraestructura verde suma algo más de dos millones repartidos en 835.000 euros para reforma o creación de nuevas zonas verdes, 536.000 para mejora de equipamientos e instalaciones, 360.000 para arbolado, 358.300 para servicios a la ciudadanía en zonas verdes, 480.000 para suministros y 55.000 para asistencias técnicas.

Inversiones en medio ambiente

Por partes, en esos 835.000 euros en mejoras en zonas verdes computan las islas verdes del Muro de San Lorenzo” (300.000 euros), una nueva zona verde en La Tejerona (90.000), reparar la cubierta de la fuente-lavadero de Isabel II (80.000 ), urbanizar como zona verde el entorno de la calle Matilde de la Torre en Roces (70.000), reformar la plazoleta frente a la Asociación de Vecinos de Severo Ochoa (70.000), mejorar la zona estancial de la calle Periodista Francisco Carantoña (55.000), renovar la esquina comprendida entre las calles Leopoldo Alas y Quevedo (50.000), naturalizar el patio del IES Jovellanos (40.000) y reparar fuentes y lavaderos (40.000), entre otras.

En la mejora de equipamientos computan 309.000 euros para juegos infantiles y biosaludables, 62.000 para mobiliario urbano , 60.000 para cambios de puentes y pasarelas, 60.000 euros para pequeñas reparaciones y 45.000 euros para mejoras en zonas de suelta canina.

El eje de conservación de la naturaleza y de espacios verdes son 10,9 millones, de los que 9,6 son la transferencia a Emulsa para que atienda los parques de la ciudad. Luego está un millón de euros para el Arco Medioambiental y 300.000 euros para la conservación de ríos dentro del convenio con la Confederación, que aunque está a punto de terminar ambas partes quieren prolongar en el tiempo. Y el quinto y último eje estratégico de la actividad de la concejalía de Pintueles son los servicios básicos de gestión ambiental y cuidado del espacio urbano, que suman 43,3 millones y se corresponden con los trabajos de limpieza de calles, colegios y edificios públicos, recogida de basuras y señalización viaria que hace Emulsa.

«A pesar de no contar con los más de seis millones que recibimos de fondos europeos en los años 2024 y 2025 (en referencia los proyectos Gijón Ecoresiliente y Piles Natural), este es el tercer año consecutivo de crecimiento de las partidas de Medio Ambiente, una subida de 14 millones en apenas dos ejercicios», destacó el concejal popular de las cuentas que presentó a los partidos de la oposición.

Y aunque sin referencia económica, Pintueles también destacó en su comparecencia lo que denominó «avances en este mandato». A saber: dos años consecutivos sin superar los valores límites anuales que marca la legislación en calidad del aire y un verano sin ninguna jornada de cierre de las playas por mala calidad del agua del Cantábrico. También enunció un mensaje de futuro al comprometerse a «seguir llevando el verde a dónde solo haya gris». Reivindicó, además, el popular los números de Emulsa frente a «los discurso falsos y malintencionados. Nunca tuvo Emulsa más recursos que con este gobierno que supuestamente venía a privarizarla».

Precisamente de Emulsa también habló su consejero, y edil del PSOE, José Ramón Tuero, para criticar que la empresa municipal le cobre a los gijoneses unos precios por el tratamiento de la basura que están por encima de los que Cogersa le cobra a Emulsa.