El Wolfast UniOvi Racing Team, con base en el campus de Gijón, tercer puesto en la competición "Motostudent"

El Wolfast UniOvi Racing Team, integrado por treinta estudiantes de la Universidad de Oviedo y con base en el campus de Gijón, en la Escuela Politécnica de Ingeniería, ha logrado el tercer puesto en la categoría de Innovación Tecnológica en la octava edición de la competición internacional "Motostudent". El grupo participó en la fase final de este certamen, celebrada entre el 15 y 19 de octubre, en el circuito Motorland Aragón (Alcañiz, Teruel). El equipo alcanzó el puesto 14 en la clasificación general del proyecto de ingeniería, llamada "Best MS1", entre los 42 participantes en la competición, que tiene carácter bienal en la que los estudiantes deben diseñar, fabricar y desarrollar bajo una normativa un prototipo de motocicleta eléctrica de competición a lo largo de un año y medio.

Apuntan desde la Universidad que la semana previa a la fase final de la competición "estuvo marcada por un imprevisto muy difícil de resolver" para el equipo asturiano, que "condicionó su posición final". En ese sentido, apuntan que tras la presentación oficial del prototipo y durante unos ajustes, se dañó la electrónica de la motocicleta eléctrica. Los integrantes del grupo recuperaron la centralita, que maneja todos los sistemas de control y monitorización de la motocicleta, pero el inversor, que convierte la corriente continua de la batería en la corriente alterna trifásica que utiliza el motor del prototipo, no se pudo reparar. Hubo una situación similar en 2023. Con esa experiencia, y gracias la ayuda del equipo de la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, el equipo solventó el contratiempo al conseguir buscar e integrar un inversor comercial en un tiempo récord.

Una caída irreparable

Tras pasar las verificaciones estáticas, que dieron más problemas de los esperados y generaron un retraso, el prototipo pasó a las verificaciones dinámicas realizadas por los pilotos de la organización. En estas pruebas, el prototipo sufrió una caída que, si bien no fue grave, generó daños en la transmisión y en el sistema de comunicaciones. Estos daños no pudieron ser reparados a tiempo por el equipo, debido al retraso acumulado de fases anteriores, y no pudo pasar a la fase de competición deportiva en pista. Los resultados parciales más destacables del Wolfast UniOvi Racing Team son un tercer puesto en la categoría Innovación Tecnológica y un décimo puesto en MS1 Final Presentation, con los que logró el puesto 14 de los 42 equipos en la fase MS1.

El equipo está formado por treinta estudiantes de la Universidad de Oviedo que proceden de cuatro centros distintos (Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos" y Facultad de Economía y Empresa). El responsable del proyecto es Álvaro Noriega, profesor del Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, y colaboran los profesores Ángel Navarro, Ramy Georgious, Pablo García y Juan Manuel Guerrero, profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas; Susana Pérez López, profesora del Departamento de Administración de empresas, y Antonio León García Izquierdo, profesor del Departamento de Psicología.