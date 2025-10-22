Casi 26 millones de inversión en nuevas infraestructuras en Gijón... y se van a estos barrios

Tres de cada cuatro euros de las obras de inversión pura y dura que se fijan en el presupuesto municipal de 2026 estarán controlados por el forista Gilberto Villoria desde la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales. Son, en concreto, 25.828.600 euros. Una partida a la que hay que sumar los 13, 2 millones destinados a gasto corriente para alcanzar el monto total de 39.086.100 euros, que se corresponden la concejalía. Son 2,5 millones más que este año. Un incremento del 7,1% en tiempos de restricciones por la regla de gasto.

En el caso concreto de la partida de inversiones el crecimiento es del 6,8%, lo que supone sumar 1,6 millones más a lo presupuestado para este año. Aunque Villoria también buscó la comparación con el último presupuesto aprobado durante el anterior mandato, el de 2022, para poner en valor «que lo triplica».

La gran novedad inversora está en el arranque de las obras de Tabacalera, en Cimavilla, para las que se reservan 2,5 millones. Un primer compromiso al que seguirán otros de unos seis millones cada uno de los siguientes tres ejercicios, donde las obras ya ocuparán los doce meses del año. No como en 2026

Tabacalera es la novedad aunque por cuantía se llevan más las anualidades de dos proyectos en colegios ya en marcha y con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La anualidad para la obra de Los Campos es de 3,5 millones y de 2,1 para el de Castiello. Ese bloque de grandes proyectos suma 8,2 millones.

«Los 17 millones restantes del presupuesto de inversión, se distribuyen a lo largo del territorio de forma equitativa», explicó Villoria en su comparecencia ante los grupos municipales en comisión. Eliminadas las partidas que no se pueden territorializar, el reparto de proyectos por distritos va de los 3 millones de El Llano y los 1,1 de la zona rural, con 600.000 euros para renovación de pavimentos en caminos.

En el caso de El Llano tiran hacia arriba de la inversión la construcción de la escuela infantil y la pacificación del entorno de La Escuelona, que tienen anualidades comprometidas de 1,8 y un millón, respectivamente.

Para el distrito Oeste irán algo más de dos millones de euros, de los que 1,4 se destinarán a la ampliación del complejo deportivo de la Calzada, que se espera arrancar a principios de año. Y para el distrito Este, son 2,2 millones. Villoria destacó en este ámbito los 1,2 de arranque de la reforma del Hogar de Ceares.

La anualidad de la reforma del colegio Rey Pelayo con 1 millón y los trabajos de accesibilidad y climatización del actual Museo Piñole, con 830.000, son las grandes partidas entre los 2,9 millones del distrito Centro. Menos euros se lleva la reforma de Marqués de San Esteban (300.000 euros) o la adecuación de la cuesta del Cholo (200.000 euros)

Al distrito Sur se van, territorizalizados, 2,2 millones de inversión. Las partidas más llamativas son las 1,2 millones de las primeras actuaciones de la reforma del Albergue Covadonga y los 400.000 euros el centro de proximidad de Nuevo Roces

Hay algo más de cuatro millones en inversiones más genéricas que no se puede territorializar pero que llegarán a toda la ciudad. Aquí destaca los 900.000 euros en aglomerados de zona urbana de 900.000 y los 1.685.200 para la renovación del alumbrado.

¿Y qué hay entre los 13,2 millones de gasto corriente? Pues entre otras cosas cuatro millones, uno más que este año por la actualización de precios de un nuevo contrato, para vías públicas urbanas y 3,2 para alumbrado, incluidos aquí 956.000 euros para el alumbrado navideño.

Los servicios en zona rural crecen un 13,4% para llegar a los 2,5 millones y se reservan 910.000 euros para actuación en centros escolares y 754.000 para escuelas infantiles.