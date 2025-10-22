Bronca política por La Laboral de Gijón: El PP aprueba una importante medida en la Junta, Tomé la tilda de "franquista" y Vox agita una foto del Valle de los Caídos

Jornada animada en la Junta General del Principado. Y por varias razones. La más importantes es que el Partido Popular, a través de una proposición no de ley, logró que el organismo regional impulse la candidatura de la Universidad Laboral como Patrimonio Mundial de la Unesco. Un paso que se sumará a otros ya dados en este caso por el Principado, como fue como la inclusión del edificio de Luis Moya en la lista indicativa del Ministerio de Cultura para aspirar a entrar entre los monumentos distinguidos por la UNESCO. El debate arrojó cuestiones interesantes.

A modo de resumen, el PP no quiso aceptar una enmienda del PSOE para trasladar la pelota al tejado del Ayuntamiento (donde gobierna Foro con el PP) reclamando mejoras en las piscinas del complejo y hubo un connato de bronca política tanto por la izquierda, como por la derecha. Por la izquierda, Covadonga Tomé, la única que votó en contra, volvió a insistir en que La Laboral es un edificio de "arquitectura fascista". Y por la derecha, el diputado de Vox Javier Jové reivindicó otros complejos como el Valle de los Caídos (portó una foto del mismo) y llamó "enfermos" a sus adversarios políticos".

La propuesta del PP finalmente salió adelante. Lo hizo con la abstención del PSOE y de Izquierda Unida y los votos a favor de Foro y de Vox. Andrés Ruiz, también presidente del PP en Gijón, fue el encargado de defender la proposición no de ley. "Es el momento de la unidad política para que la Laboral sea un proyecto de futuro y un referente cultural y educativo para toda Asturias", aseguró el diputado, quien recordó el papel clave que ha jugado la Asociación de Antiguos Alumnos en todo este asunto. Dicha entidad estuvo presente esta mañana en la Junta General.

Ruiz reconoció el trabajo realizado por la consejería de Cultural para lograr el reconocimiento de la UNESCO y afirmó que la PNL era "una oportunidad de oro" para dejar atrás las divisiones del pasado, aludiendo a la primera postura que tuvo la exalcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, cuando allá por el 2020 se opuso a una iniciativa del PP (liderada por la exedil Ángeles Fernández-Ahúja) para iniciar el proceso ante la UNESCO. Cabe recordar que, tras una marejada política de importantes dimensiones, el gobierno local de aquella recondujo la situación y finalmente apoyó la candidatura de la Universidad Laboral. Todo ello sucedió antes del estallido de la pandemia.

"La Laboral debe ser un proyecto para todo Gijón, pero también un activo al servicio de Asturias y un referente nacional e internacional de la cultura y la educación. Es el momento de la unidad política para que La Laboral sea un proyecto de futuro y no de división", apostilló Ruiz, que recordó que su PNL, además del apoyo unánime a la candidatura de La Laboral, buscaba que el Gobierno del Principado "continue con los trabajos e inversiones necesarias para preservar y mantener la integridad del complejo". Ruiz, por su parte, afeó que Recrea, la sociedad que gestiona Laboral Ciudad de la Cultura (el nombre oficial del complejo) lleva sin gerente desde el 2019.

Una enmienda del PSOE y la bronca política

El PSOE fue el primero de los grupos en participar en el debate, a través de la diputada Noelia Macías. La socialista puso en valor lo hecho por su partido, desde la recuperación de la Universidad Laboral, pasando por la inclusión en la lista del Ministerio de Cultura y la declaración de Bien de Interés Cultural, así como el dinero invertido en el mantenimiento del complejo.

Los socialistas incluyeron una enmienda para instar al Consejo de Gobierno a que se dirija al Ayuntamiento de Gijón para que, dentro de sus competencias, realice las inversiones necesarias que le corresponden en el conjunto de la Universidad Laboral de Gijón. Se refería Macías a la zona de las antiguas piscinas, que dijo "están abandonadas". También acusó al PP de "querer subirse al carro" de lo ya hecho por el Principado.

Los otros grupos políticos también hicieron sus aportaciones. Covadonga Tomé se negó a votar a favor y catalogó el edificio como "representativo de la dictadura" de Franco. Para Tomé, con que la Laboral sea BIC ya es suficiente.

Por su parte, Xabel Vegas, de IU, incidió en que desde su grupo no se oponen a que La Laboral sea Patrimonio Mundial, pero recordó que el edificio debe ser "contextualizado". "Hay que hablar del futuro sin olvidar el pasado. Hay piedras de ese edificio que las colocaron presos políticos y ese edificio está ahí por Girón, que fue un simpatizante nazi", afirmó. IU se abstuvo y Vegas consideró que la vía no era una PNL sino una declaración institucional. "Se quieren subir a un carro ya iniciado por la Consejería de Cultura", concluyó.

Por su parte, Javier Jové, de Vox, fue el más explícito. "Se construyó para dar una oportunidad a los hijos de los obreros. Su fundador hizo más por ellos que el PSOE en todos sus años de existencia", llegó a decir. "Quieren purificar La Laboral eliminando todo lo que les incomoda. La Laboral no puede ser un mamotreto sin alma, un esqueleto vacío", prosiguió.

"Dicen que lo construyó Franco... ¡Oh, Dios mío!... ¿Pero cuánto más hay que esperar para hablar de Franco como un personaje histórico?", se cuestionó. "¿Cuánto hay que esperar para que no les salgan espumarajos por la boca cuando se le menciona?", continuó Jové, que añadió también que se quiere borrar la historia de España y aseguró que sus rivales políticos "están enfermos, tienen una enfermedad del alma"

Jové denunció una especie de cruzada para "dinamitar todo lo que hizo Franco" y finalizó diciendo que "el supuesto gran objetivo es el Valle de los Caídos". Terminó, mientras se le cortaba para que concluyera, diciendo que "todo lo que destruyan, nosotros lo volveremos a construir".