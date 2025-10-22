Las charangas se reúnen hoy para debatir sobre la oferta municipal: "Lo que los catorce decidan que se va a hacer lo haremos todos"

Jornada de deliberación. Las catorce charangas de Gijón se reunirán hoy para debatir sobre el resultado de la reunión que mantuvieron el pasado lunes con la empresa municipal de festejos, Divertia, por la problemática con la obtención de los permisos de ensayo para preparar sus actuaciones en el Antroxu 2026. Dialogarán sobre cuáles serán los próximos pasos a seguir y respecto a la oferta del ente público, que ofreció el recinto ferial Luis Adaro de forma provisional para que las agrupaciones ensayen de forma "inmediata".

En el encuentro profundizarán en que ya están "fuera de fecha" para comenzar con la práctica y dejan claro que no están dispuestos a "hacer el ridículo por las calles de Gijón durante cinco días de Carnaval". Debido a la falta de ensayos "nadie se arriesgará a hacer algo espectacular", ya que requieren al menos de dos por semana porque "no somos profesionales" y "quién sabe si podríamos llegar a que no hubiera charangas".

"La idea de la Feria Muestras es muy propagandística, pero parece más para ubicar a alguien si alguien no logra el permiso", declaró ayer uno de los portavoces del colectivo, Pierre Fernández, que lleva en pie de guerra junto con sus compañeros desde hace ya una semana, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

En opinión de Fernández, el ente público se lo puso "muy bonito", pero en el complejo ferial "el fin de semana hay unas oposiciones, a partir de ahí habrá congresos, etc."; es decir, una constante actividad congresual que impediría programar cualquier tipo de agenda. "La única solución es esperar al viernes", afirma Fernández, fecha en la que asegura les prometieron que Medio Ambiente expediría sus exenciones a la ordenanza de ruidos.

En palabras del charanguero, en la reunión del lunes "los documentos estaban encima de la mesa y nos dijeron que los iban a presentar en Medio Ambiente". "En septiembre tenían que haberlos presentado y luego explicarnos si había algún problema, pero no hicieron nada", lamenta, con la previsión de que la concejalía en cuestión "debió recibirlos esta mañana (por el martes) y ahora tendrá que estudiar los casos". Sea lo que fuere, a la pregunta de si alguna agrupación optará por aceptar la oferta, es tajante: "Lo que los catorce decidan que se va a hacer lo haremos todos".

"Por alguna extraña razón, Divertia nos lleva a noviembre", dice Fernández, que sospecha que el plan del ente es "aguantar tres meses el tirón de llamadas de los vecinos" y que luego "el tema se olvide", remata.