El Colegio Corazón de María renueva su pabellón: así luce una obra importante en uno de los colegios con más alumnos de Gijón

El Colegio Corazón de María de Gijón celebró esta mañana la inauguración oficial de la primera fase de las obras de mejora de su polideportivo, un proyecto que se desarrollará en tres etapas y que busca modernizar por completo las instalaciones deportivas del centro. El acto contó con la presencia del concejal de Educación y Deporte del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, junto al director del centro, Aitor Castaño. Además, estuvieron presentes entrenadores y deportistas del colegio.

Según explicó Castaño, la primera fase, finalizada este verano, ha incluido la sustitución de la cubierta del pabellón, la instalación de un nuevo videomarcador LED y la renovación estética del recinto, con la incorporación de nuevos escudos y el repintado integral del pabellón. Las siguientes fases contemplan la renovación de los vestuarios y, finalmente, la sustitución completa del suelo del pabellón, aunque estos trabajos se desarrollarán de manera progresiva. “Vamos año a año, en función de los presupuestos. Este verano hicimos la cubierta; el próximo, si todo va bien, afrontaremos los vestuarios y el suelo”, señaló el director.

Castaño subrayó también que el equipo técnico del centro está todavía estudiando materiales y recursos para garantizar la durabilidad y calidad de la obra: “Queremos hacerlo bien, sin prisas. Es como una obra en casa: prefieres dar las vueltas que hagan falta, pero que quede perfecto.”

Puesta de largo del nuevo director del Codema

La presentación de la primera fase del pabellón del Corazón de Maria fue, por así decirlo, uno de los primeros actos del nuevo director del colegio Corazón de María, el ya citado Aitor Castaño. Castaño tomó el relevo a finales del curso pasado de Simón Cortina, que llevaba en el cargo desde el año 2011. Se trata del primer director desde el inicio de la labor en la enseñanza de los Misioneros Claretianos en Gijón, en 1938.

Gijonés y antiguo alumno del Codema, Aitor Castaño también fue coordinador de Pastoral desde 2013 hasta 2022 y, desde entonces, director pedagógico de Primaria, función que compatibilizará con su nuevo rol. Simón Cortina, por su parte, asumió desde el 1 de septiembre la coordinación del Equipo de titularidad de los colegios claretianos del país, que suman más de 700 profesores y más de 8.000 alumnos, en sustitución de Basilio Álvarez.