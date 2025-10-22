El conflicto del Antroxu de Gijón da una tregua: Solo tres lugares de 21 para los ensayos de las charangas se quedan sin permisos

Novedades e importantes en el conflicto entre las charangas del Antroxu de Gijón y el Ayuntamiento. Diverta acaba de transmitir a las agrupaciones del carnaval de la ciudad la resolución que ha tomado la concejalía de Medio Ambiente en lo relativo a las denuncias por el ruido que generan sus ensayos y las exenciones para que puedan volver a hacer sus practicas. Según ha informado el gobierno local, de los 21 espacios que se han solicitado este año solo tres no han recibido aprobación. Con lo cual, con estos datos encima de la mesa, el lío del Antroxu da una importante tregua.

¿Ahora bien qué pasará a partir de ahora? Pues según se indica desde Divertia las charangas podrán ensayar desde hoy mismo en las ubicaciones que se han pedido, salvo en los tres en los que no hay permiso.

Para éstas últimas, tal y como se acordó en la última reunión, Divertia pone a su disposición provisionalmente el recinto ferial Luis Adaro hasta el día 1 de noviembre, fecha en la que podrán trasladarse al espacio acondicionado previsto para que puedan continuar, si así lo desean. Asimismo, también podrán proponer cualquier otro lugar que consideren oportuno.

Paralelamente a conocer este detalle, para hoy estaba previsto que las catorce charangas de Gijón se reunieran hoy para debatir sobre el resultado de la reunión que mantuvieron el pasado lunes con la empresa municipal de festejos, Divertia, por la problemática con la obtención de los permisos de ensayo para preparar sus actuaciones en el Antroxu 2026. Dialogarán sobre cuáles serán los próximos pasos a seguir y respecto a la oferta del ente público, que ofreció el recinto ferial Luis Adaro de forma provisional para que las agrupaciones ensayen de forma "inmediata".