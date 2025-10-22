"Desesperación" en varias familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón: "Deja mucho que desear"
"Deja mucho que desear", apuntan sobre el trato a los alumnos durante los trayectos de una de las líneas de transporte del centro
S. G.
Quejas en varias familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón, que se muestran "desesperadas" por el "trato terrible" que, a su juicio, reciben los alumnos que viajan en una de las líneas de transporte del centro. "Deja mucho que desear", lamenta una de las madres afectadas, que afea la "falta de profesionalidad y seguridad" de la monitora y el conductor del bus. También apunta que, en alguna ocasión, han llamado a la Guardia Civil de Tráfico para denunciar el "penoso estado" del vehículo.
Los estudiantes afectados no llegan a la decena y tienen edades comprendidas entre los cinco y los diecisiete años. Desde las familias señalan que se han puesto en contacto con la Consejería de Educación del Principado para transmitirles su preocupación. "No se ha hecho nada al respecto", sostienen.
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón