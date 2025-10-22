Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Desesperación" en varias familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón: "Deja mucho que desear"

"Deja mucho que desear", apuntan sobre el trato a los alumnos durante los trayectos de una de las líneas de transporte del centro

Instalaciones del colegio de Educación Especial de Castiello.

Instalaciones del colegio de Educación Especial de Castiello. / LNE

S. G.

Quejas en varias familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón, que se muestran "desesperadas" por el "trato terrible" que, a su juicio, reciben los alumnos que viajan en una de las líneas de transporte del centro. "Deja mucho que desear", lamenta una de las madres afectadas, que afea la "falta de profesionalidad y seguridad" de la monitora y el conductor del bus. También apunta que, en alguna ocasión, han llamado a la Guardia Civil de Tráfico para denunciar el "penoso estado" del vehículo.

Los estudiantes afectados no llegan a la decena y tienen edades comprendidas entre los cinco y los diecisiete años. Desde las familias señalan que se han puesto en contacto con la Consejería de Educación del Principado para transmitirles su preocupación. "No se ha hecho nada al respecto", sostienen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
  3. Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
  6. Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
  7. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  8. Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón

Adecentar y volver a la estética original: el plan para recuperar este símbolo de El Muselín

Adecentar y volver a la estética original: el plan para recuperar este símbolo de El Muselín

Cincuenta mil euros y hacerse fundación: el plan de los clubes deportivos de la zona Oeste de Gijón para sellar su alianza

Cincuenta mil euros y hacerse fundación: el plan de los clubes deportivos de la zona Oeste de Gijón para sellar su alianza

Las grandes partidas de gasto de la concejalía de Hacienda de Gijón: de los 77, 2 millones para personal a los 16,3 para amortizar deuda

Las grandes partidas de gasto de la concejalía de Hacienda de Gijón: de los 77, 2 millones para personal a los 16,3 para amortizar deuda

"Desesperación" en varias familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón: "Deja mucho que desear"

"Desesperación" en varias familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón: "Deja mucho que desear"

Vecinos de La Calzada impulsan una placa en homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, fundadores del mítico colectivo gijonés Los Collacios

Vecinos de La Calzada impulsan una placa en homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, fundadores del mítico colectivo gijonés Los Collacios

Bronca política por La Laboral de Gijón: El PP aprueba una importante medida en la Junta, Tomé la tilda de "franquista" y Vox agita una foto del Valle de los Caídos

Bronca política por La Laboral de Gijón: El PP aprueba una importante medida en la Junta, Tomé la tilda de "franquista" y Vox agita una foto del Valle de los Caídos

Susto en Gijón: un coche se empotra contra un emblemático museo de la ciudad

Susto en Gijón: un coche se empotra contra un emblemático museo de la ciudad

El Colegio Corazón de María renueva su pabellón: así luce una obra importante en uno de los colegios con más alumnos de Gijón

El Colegio Corazón de María renueva su pabellón: así luce una obra importante en uno de los colegios con más alumnos de Gijón
Tracking Pixel Contents