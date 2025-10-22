"Desesperación" en varias familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón: "Deja mucho que desear"

Quejas en varias familias del colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón, que se muestran "desesperadas" por el "trato terrible" que, a su juicio, reciben los alumnos que viajan en una de las líneas de transporte del centro. "Deja mucho que desear", lamenta una de las madres afectadas, que afea la "falta de profesionalidad y seguridad" de la monitora y el conductor del bus. También apunta que, en alguna ocasión, han llamado a la Guardia Civil de Tráfico para denunciar el "penoso estado" del vehículo.

Los estudiantes afectados no llegan a la decena y tienen edades comprendidas entre los cinco y los diecisiete años. Desde las familias señalan que se han puesto en contacto con la Consejería de Educación del Principado para transmitirles su preocupación. "No se ha hecho nada al respecto", sostienen.