Detienen a una mujer en Gijón por realizar operaciones estéticas sin licencia, en una habitación sin controles sanitarios y con medicinas de dudosa procedencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a una mujer de 55 años y nacionalidad colombiana acusada de un delito de intrusismo profesional, al comprobar que realizaba tratamientos médico-estéticos sin contar con la titulación ni las autorizaciones necesarias. La arrestada, que además se encuentra en situación irregular en España, utilizaba su domicilio particular para llevar a cabo las intervenciones.

Lo hacía en una de las habitaciones del domicilio la cuál no contaba con licencia sanitaria alguna. La investigación comenzó el pasado mes de septiembre, cuando varias personas que habían pasado por sus manos, denunciaron los hechos.

Ante el riesgo de que continuara desarrollando estas prácticas, los investigadores organizaron un dispositivo de vigilancia en torno a su domicilio. Finalmente, la mujer fue localizada y detenida el pasado lunes, día 20 de octubre.

Durante el registro de la vivienda, los agentes incautaron 256 ampollas de medicamentos para tratamientos estéticos, además de pastillas, material sanitario y documentación con datos de pacientes y registros de los procedimientos realizados. Ninguno de los productos hallados contaba con la documentación que acreditara su procedencia, y se sospecha que algunos habrían sido introducidos desde Estados Unidos.

El número de personas que podrían haber sido tratadas por la detenida aún se desconoce. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones. Tras finalizar el atestado, la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia.