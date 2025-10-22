Las grandes partidas de gasto de la concejalía de Hacienda de Gijón: de los 77, 2 millones para personal a los 16,3 para amortizar deuda

A la amortización de deuda se reservan 16,3 millones en el presupuesto municipal para el año 2026. El presupuesto de este año fijaba en ese epígrafe la cifra de 17,4 millones, aunque finalmente se amortizarán unos 21,6 millones por exigencias de la ley de estabilidad financiera. La partida para el año que viene se vincula a préstamos suscritos con seis entidades bancarias y se incluye dentro de los 208,7 millones –de los 309,9 que conforman el presupuesto estrictamente municipal– cuyo control directo es de la concejalía de Hacienda. Precisamente la responsable del área, María Mitre, y su equipo cerraron la ronda de quince comparecencias en las que el gobierno de Foro y PP dieron cuenta con detalle a la oposición de su propuesta económica para el año que viene.

Unos presupuestos que Mitre reivindicó como " ambiciosos, pero realistas", diseñados "para que Gijón lidere sin dejar a nadie atrás" y marcados por la aplicación de la regla de gasto " impuesta de manera injusta por el Gobierno central".. La regla de gasto había quedado en suspenso por la pandemia y recuperada el año pasado.

Hacienda no solo controla todos los ingresos que recibirá el Ayuntamiento. También las grandes partidas de gasto. Por ejemplo, los gastos de personal que suben un 1,3% alcanzando los 77,2 millones. Y las aportaciones, tanto corrientes como de capital, que son el sustento de las empresas municipales y los organismos autónomos. Las aportaciones corrientes suman 106,2 millones: 3,3 millones más que este año. El incremento para las empresas municipales es de 1.652.542 euros y de 1.663.700 euros para las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo.

El proyecto presupuestario incluye la opción a un préstamo de 25 millones. Es la petición más alta en las previsiones de los últimos años, aunque Mitre explicó que es probable que no se tenga que pedir el total de ese dinero.

Una pieza en el engranaje de ingresos que se suma a otras como los 114.292.700 euros a recaudar en impuestos directos y los 16.016.000 euros en impuestos indirectos. Aquí hay una reducción de 5,8 millones sobre la estimación que se hizo para este año y que tiene que ver con los ingresos que se esperan por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). "Algunos proyectos de gran envergadura que dependen de otras administraciones han retrasado su ejecución, lo que hace aconsejable incluir estos ingresos en la medida que se vayan materializando", fue la argumentación de Mitre, que puso como ejemplo la demora que pueda sufrir la construcción de la Universidad Europa por el nuevo marco legislativo estatal.

Lo que si aumentan, un destacado 12% que las eleva a 117,7 millones, las transferencias corrientes que Gijón recibirá de otras administración. El incremento llega del Fondo Complementario de Financiación. "Este presupuesto de ingresos garantiza la suficiencia financiera del Ayuntamiento, el cumplimiento de las reglas fiscales y la estabilidad presupuestaria, permitiendo apostar por los servicios públicos y acometer las inversiones que contribuyan a mejorar nuestra ciudad", remató Mitre