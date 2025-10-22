La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en Huerces

Paso relevante para el templo que la iglesia ortodoxa rumana quiere construir en Huerces. La parroquia de San Antonio el Grande Gijón-Oviedo ha formalizado la compra de un terreno de más de 7.300 metros cuadrados en el camín de La Maera para levantar allí una iglesia dedicada a esta confesión. El plan es a largo plazo ya que aún resta elaborar el proyecto y conseguir las licencias. "Conllevará tiempo, pero esto es una necesidad para la comunidad", afirma el párroco Florin Nicolae Goia, párroco de San Antonio el Grande, que ahora desarrolla su actividad en un local alquilado en El Polígono.

Goia asegura que el futuro templo respetaría una arquitectura bizantina que "sería referencia para Gijón y Asturias". También destaca su potencial como "atractivo turístico". "Tenemos mucha riqueza cultural y espiritual que aportar", subraya el párroco que hace meses recibió en su sede a los ediles Jorge González-Palacios y Guzmán Pendás para abordar la expansión en Huerces. El sacerdote apuntó que la comunidad rumana en la región ronda las 7.000 personas, y que alrededor de 4.000 están en Gijón. Goia aboga ahora por intensificar los contactos con el gobierno local para "estrechar lazos".

Recelo vecinal

Por otro lado, existe cierta preocupación entre vecinos del entorno de la parcela por el aumento del tráfico, los ruidos y del impacto ambiental que suscitaría, a su juicio, la puesta en marcha del templo en una zona con "muchas casas y poco movimiento". "Vemos maravilloso que la comunidad quiera crecer", sostienen, si bien remarcan que no ven adecuado el emplazamiento. "Queremos que se les facilite otro sitio, defenderemos nuestra calidad de vida", inciden estos vecinos, que, en caso de que el plan salga adelante, estarán vigilantes para que cumpla "las normas urbanísticas". n