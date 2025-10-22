María del Carmen Iglesias, dos años de lucha para esclarecer la muerte de un hijo: "Vivo entre el psiquiatra y el cementerio"

"Vivo entre la enfermera, el psicólogo, el psiquiatra y el cementerio". Quien habla es María del Carmen Iglesias, la madre de Saúl Rodríguez, el joven hallado sin vida en el descansillo de un piso de citas en Laviada y de cuya muerte se cumplen hoy dos años. Dos años sin que, por ahora, haya terminado la instrucción del caso y en el que hay muchas dudas, al menos en la acusación particular, de que se pueda juzgar a las dos procesadas a la vez. Esto es porque una de ellas, trabajadora de ese piso de citas, se encuentra, según afirma María del Carmen Iglesias, fugada en Bogotá, la capital de Colombia. La otra sí está en España y hace dos días se presentó en el Juzgado para prestar, otra vez, declaración. En esa declaración, la jueza le recordó que se la investiga, como a su hija, por omisión de socorro y robo continuado.

María del Carmen Iglesias confiesa que este último año ha sido, si cabe, todavía "más duro". Hace justo un año ella, su familia y los amigos de la víctima le rindieron un sentido homenaje en el portal de la calle Avilés donde se lo encontraron muerto. Esta vez, no ha habido conmemoraciones. "Ahora todo está siendo más duro porque es cuando empiezas a ser consciente de que tu hijo ya no está", cuenta una madre a la que le tocó tirar de coraje para que hoy se siga investigado lo sucedido. "Todo se hizo mal. Tuve que llamar yo para avisar de lo que había pasado y tuve que decir yo que una de ellas está en Colombia porque lo vi en su Instagram", apostilla.

Con ese "avisar" se refiere la madre de Saúl Rodríguez a la reapertura de la investigación. No hay dudas, al menos según la autopsia, de que el joven nacido en Mieres y de 24 años murió de una sobredosis tras haber acudido a ese piso de citas. Lo que se quiere saber es lo que aconteció después. Fue María del Carmen Iglesias la que contó a la policía que de la cuenta de su hijo faltaban 3.515,4 euros. Dichas transferencias se hicieron entre las cuatro de la tarde y las 17.34 horas. La autopsia fija la hora de la muerte del chico sobre las 17.19 horas. Lo que se trata de determinar es si las investigadas desbloquearon su móvil para robarle cuando ya convulsionaba e, incluso, después de muerto y si demoraron el aviso a Emergencias, que fue a las 18.14 horas. La madre también desconfía de lo que pasó dentro del piso. "Mi hijo tenía problemas de corazón. Algo le dieron. Hay cosas que no cuadran", afirma.

Iglesias quiere que las dos acusadas sean juzgadas por un jurado popular. Y en lo que se centran ahora es en tratar de que una de ellas, la que no está en búsqueda y captura, se siente en el banquillo de los acusados. También que, después, lo haga la otra. "Es algo complicado porque está en Colombia y extraditarla es muy difícil", zanja María del Carmen Iglesias.