"Los martes pintan canas" en Gijón Impulsa

Gijón Impulsa celebró el primer encuentro del programa "Los martes pintan canas", que busca fomentar la economía plateada, dirigida a satisfacer las necesidades de los mayores de 55 años. En la imagen, la sesión.

