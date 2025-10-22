"Los martes pintan canas" en Gijón Impulsa
Gijón Impulsa celebró el primer encuentro del programa "Los martes pintan canas", que busca fomentar la economía plateada, dirigida a satisfacer las necesidades de los mayores de 55 años. En la imagen, la sesión.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón
- Las claves para entender el caso del carbón desaparecido que ha sacudido al principal puerto asturiano: investigación en El Musel