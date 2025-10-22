"Procurement Day" en el recinto ferial
El recinto ferial albergó el "Procurement Asturias Day 2025", cita organizada por la junta territorial de AERCE en Asturias (Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos) en colaboración de la Cámara de Comercio de Gijón. En la imagen, asistentes.
