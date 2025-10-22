Un "sidrocole" de "amor por lo natural"

Un Día Internacional de la Manzana especial, con la cultura sidrera como protagonista, vivieron ayer decenas de alumnos de Gijón, de los colegios Río Piles, Santa Olaya, Nicanor Piñole y del Centro Sanatorio Marítimo, que disfrutaron de un "sidrocole" que pretendía incentivar su "amor por la tradición y lo natural", reivindicó Llucía Fernández, voluntaria de la Fundación Asturies XXI, impulsora de esta jornada educativa y lúdica celebrada en Las Mestas. Los escolares pasaron por varias "estaciones", en las que aprendieron nociones sobre el mayado, la prensa, el escanciado –con agua, eso sí– o la siembra de pepitas. "Es una forma de que valoren lo nuestro", sostuvo Llucía Fernández.

Ensalzó Fernández la importancia de una cita de estas características, más si cabe tras la declaración de la cultura sidrera como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a finales del pasado año. "La UNESCO dice que es obligatorio que esto se conozca", indicó Fernández, que remarcó los valores que interiorizaron los alumnos durante la mañana, como el "trabajo en equipo". Buena cuenta de ello daban Nerea López y Ainara Pascali, de apenas seis años y estudiantes del colegio Nicanor Piñole, que se afanaban en girar la prensa, ayudándose mutuamente. O Mario León y Mateo González, que "competían" por dilucidar quién era el mejor escanciador. "Es la actividad que más me ha gustado", comentó este último.

El encuentro, que contó con el respaldo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, tuvo asimismo carácter inclusivo e integral con la participación del Sanatorio Marítimo. La iniciativa iba como anillo al dedo. "Precisamente en cultura asturiana estamos con el tema del magüestu o la sidra", afirmó la profesora Conchi Vázquez. n