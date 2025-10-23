La borrasca "Benjamín" azota Gijón: rachas de casi kilómetros por hora, oleaje y hasta 13 intervenciones de los bomberos

La borrasca “Benjamín” se ha dejado notar en los últimos días en la costa y no solo porque el viento reavivase el pavoroso incendio del Monte Areo que en la noche del miércoles obligó a desalojar a medio centenar de vecinos de sus casas y a desplegar un espectacular operativo en el que colaboraron bomberos de Gijón, de Asturias, agentes de la Policía Local y Nacional, Guardia Civil y volutarios de Protección Civil y Cruz Roja.

El fuerte viento -en Gijón se llegaron a registrar rachas de casi 70 kilómetros por hora- provocó distintos incidentes en la ciudad, aunque, afortunadamente, según explican fuentes municipales, ninguna de ellas revisitó gravedad.

Actuaciones sin gravedad

Trece fueron las intervenciones contabilizadas por el servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón. Todas ellas estuvieron relacionas con caídas de árboles y ramas, antenas de los edificios y también caídas de cascotes, una de las intervenciones más habituales de los bomberos en la ciudad.

Uno de esos árboles sorprendió a los vecinos de la carretera de Villaviciosa ayer por la mañana, a la altura del colegio de La Asunción. Los bomberos, que trabajaron a destajo en las últimas horas por las llamas del Monte Areo, también actuaron en distintos puntos de la ciudad para evitar incidentes a los ciudadanos. Por la tarde se les vio en la calle Menéndez Valdés revisando la fachada de un edificio ubicado en la confluencia con la calle Cabrales.

Los bomberos, esta tarde en la calle Menéndez Valdés. / Lne

En la costa, el temporal también dejó un fuerte oleaje, con la marea rompiendo tanto en el paseo del Muro de la playa de San Lorenzo como en la punta Lequerica.

Los efectos del temporal en el resto de Asturias

La borrasca "Benjamín" irrumpió en la noche de este miércoles en Asturias, dejando fuertes vientos que alcanzaron los 113 kilómetros por hora sobre las diez y diez de la noche en Cabo Busto (Valdés).

En el puerto de Leitariegos (Cangas del Narcea) se alcanzó una racha de 111 kilómetros por hora poco antes de las once de la noche. Y ya en la madrugada del jueves, a las cuatro, la máxima se alcanzó en Cabo Peñas (Gozón), 106 kilómetros por hora. A esa misma hora, otra racha en Cabo Busto alcanzó los 104 kilómetros por hora.