Cabueñes estrena una técnica pionera en Asturias contra tumores en la piel

El Hospital Universitario de Cabueñes acaba de incorporar una nueva técnica, pionera en la región, mediante la cual están consiguiendo eliminar de forma precisa algunos tipos de cáncer de piel. La denominada cirugía micrográfica de Mohs consiste en ir retirando, por capas y por fases, los tejidos afectados por el tumor que, simultáneamente, son analizados de forma microscópica para comprobar que se han extirpado por completo las células cancerígenas. Se logra un 95% de curación. La primera operación exitosa se llevó a cabo el pasado día 14 a partir de la colaboración conjunta de los servicios de Dermatología y Anatomía Patológica.

"Esperamos asumir aquellos casos que se puedan presentar. No son numerosos y tienen unas indicaciones muy precisas. Se escoge a pacientes de forma muy selectiva; no es una técnica que pueda abrir el abanico a toda la población que pueda presentar un cáncer de piel", detalló Isabel González, directora del Hospital Universitario de Cabueñes. "La población que se puede beneficiar de la técnica es muy concreta. Por ejemplo, pacientes que ya han sido intervenidos de algún cáncer cutáneo y que haya reaparecido en el tiempo", explicó Álex Viñolas, facultativo especialista en dermatología.

Miranda y Domínguez, en el laboratorio de anatomía patológica. / Miki López

Del quirófano al laboratorio

Con esta técnica se logran retirar las zonas en las que está presente el tumor sin afectar a las partes sanas. Un tipo de intervención más larga de lo habitual, pero en la que se logra una mayor precisión. "Es una forma de extirpación del tumor por capas, lo que hace que sea una cirugía un poco más prolongada, pero tiene como objetivo intentar quitar el tumor del todo en un solo acto quirúrgico", resumió Lucía Palacio, jefa de servicio de Dermatología del área V. La duración del proceso dependerá del tiempo que se tarde en limpiar el tumor.

Este tipo de intervenciones se lleva a cabo desde dos salas diferentes. La primera, el quirófano de operaciones, donde los especialistas del servicio de Dermatología llevan a cabo la extracción de las capas. La segunda, el laboratorio del área de Anatomía Patológica. Allí es donde se van mandando las muestras "de urgencia" para que sean analizadas en el acto.

"Se trata de una consulta intraoperatoria en las que se visualizan numerosas secciones, 30 o 40, de una manera específica y con marcaje de márgenes quirúrgicos en las que se diferencia el posible tumor de otras estructuras cutáneas", desarrolló Francisco Domínguez, jefe del servicio de Anatomía Patológica. Aunque es ahora cuando esta técnica se ha incorporado de pleno, en Cabueñes ya se había explorado esta vía antes de la pandemia.

Hasta este momento, los pacientes que no podían ser operados de esta forma eran desviados a otros hospitales fuera de la región. Con esta nueva técnica, se consigue no tener que trasladar los casos. "El hospital tiene interés y nos encantaría poder abrirlo a otras áreas. Eso supondría que necesitaríamos más quirófanos y más presupuesto. En este momento no podemos asumirlo, pero sería la idea en un futuro", confían desde las dos áreas de Cabueñes implicadas en esta actuación pionera en Asturias.