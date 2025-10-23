Las charangas logran 18 espacios para sus ensayos: "Es un avance"

Fumata blanca folixera... con matices. Divertia transmitió ayer a las catorces charangas del Antroxu gijonés la resolución de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad sobre las exenciones para sus ensayos. De los 21 espacios solicitados, se aprobaron 18 de ellos, por lo que los grupos ya pueden practicar de cara al Carnaval de 2026. Eso sí, salvo los afectados por las denegaciones de los lugares que habían pedido. "Supone un avance en nuestras reivindicaciones pese a dejar a alguna agrupación seriamente damnificada", apuntaron las charangas en un comunicado. Las entidades, en aras de que todos estén "en igualdad de condiciones", cuadrarán horarios y fechas en los espacios que pueden albergar ensayos. "El retraso nos hace muchísimo daño, pero no queremos que nadie se quede atrás", sostuvo Pierre Fernández, uno de los portavoces del colectivo antroxero.

Como se acordó en el último encuentro entre las charangas y Divertia, el ente pondrá a disposición, de manera provisional, el recinto ferial Luis Adaro hasta el 1 de noviembre, día en el que podrán trasladarse al espacio acondicionado previsto para que puedan continuar si así lo desean. Desde Divertia también subrayan que las agrupaciones podrán proponer otros emplazamientos que consideren oportunos. "Desde nuestra unión adoptamos y pondremos en uso las diferentes alternativas ofrecidas, véase el uso del recinto ferial, este mismo fin de semana; y el de una ubicación dotada por el Ayuntamiento de aquí al próximo Antroxu", aseguraron ayer las charangas, que mantuvieron ayer una reunión que se prolongó durante casi dos horas.

Los colectivos folixeros pidieron asimismo "una comunicación y trabajo a medio-largo plazo" para "asegurar el futuro de esta fiesta". Como no es oro todo lo que reluce, las agrupaciones recalcaron que las medidas adoptadas por Divertia "no se adaptan a nuestras reivindicaciones". "Seguiremos reclamando el uso de los espacios que veníamos utilizando tradicionalmente, así como el de nuevos emplazamientos que puedan surgir", sostienen en el comunicado, en el que además abogan por "buscar la convivencia" con el entramado vecinal de la ciudad. En ese sentido, muchos de los espacios que figuraban en la lista de peticiones y en los que podrán ensayar las charangas son colegios, en la línea de los preparativos de los últimos años.

Al hilo de esa convivencia, las agrupaciones manifestaron que "esta comunidad supone y supondrá siempre la razón de nuestro ser". "El Carnaval es una fiesta de Interés Turístico Regional que las charangas siempre vieron como una fiesta para la gente que nos acompaña en las calles, en el teatro y durante todo el año como han demostrado los últimos días", declaran.

El vaso se veía medio lleno ayer en el seno charanguero. "Necesitamos empezar a ensayar ya", afirmó Pierre Fernández, que apuntó que ya este fin de semana podrían empezar los ensayos. La organización dependerá de cada grupo, que tiene sus propias particularidades en lo que respecta a espacios y horarios. No obstante, pese a la buena nueva de que los preparativos pueden arrancar, la portavocía tildó de "parche" la decisión de Divertia. "Esperamos que todo mejore para el año que viene", proclamó.

El conflicto estalló la pasada semana, cuando las agrupaciones expresaron su preocupación por los retrasos en la concesión de los permisos para desarrollar sus ensayos de cara al próximo Antroxu. Una imposibilidad para preparar las actuaciones que mermaría la calidad de las mismas, señalaban las charangas. Varios responsables de los grupos indicaron que había solicitado las licencias a Divertia, como de costumbre, en septiembre, pero que no habían recibido respuesta. Desde el gobierno local transmitían ya estar trabajando para hallar una solución, ya fuese una definitiva o una temporal. Fuentes próximas al área de Medio Ambiente, encargada de expedir los permisos para ensayar en los colegios, aseveraban ayer que, en cuanto Divertia realizó las pertinentes solicitudes, "en cuestión de horas" estuvo resuelto el tema para dar respuesta a la inquietud charanguera.

El hartazgo de los grupos fructificó el pasado domingo en una concentración en la plaza Mayor en la que cambiaron los instrumentos por los silbatos a modo de protesta. "Es la gota que ha colmado el vaso", argumentaron los integrantes. "Estamos dispuestos a seguir llenando de música nuestra ciudad cada febrero; somos cultura y queremos ensayar, se volverán a oír tambores en las calles", zanjaron ayer en el comunicado, firmado por las catorce charangas.