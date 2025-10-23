Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más decoración navideña o mejoras en la explanada del consultorio provisional, entre las peticiones de La Camocha

La asociación vecinal transmitió sus reivindicaciones a Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales

El consultorio médico de Vega-La Camocha.

El consultorio médico de Vega-La Camocha. / Ángel González

Más iluminación navideña que el año pasado, agilizar pequeñas obras o acondicionar la explanada donde se ubica el consultorio médico provisional fueron algunas de las peticiones transmitidas este jueves por parte de la asociación vecinal de Vega-La Camocha a Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, durante una reunión celebrada en la Casa Rosada. "Donde el ambulatorio se crea una charca cuando llueve; hay que canalizar el agua", sostuvo Ani Martínez, tesorera del colectivo. Los vecinos hacen uso del consultorio médico modular como alternativa al centro médico situado junto al colegio Jacinto Benavente y que se halla en proceso de reforma para triplicar su espacio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
  3. Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
  4. Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
  5. Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
  6. La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
  7. Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
  8. El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)

"No puede ser que la vivienda solo represente el 1,7% del presupuesto de Gijón", denuncia IU

"No puede ser que la vivienda solo represente el 1,7% del presupuesto de Gijón", denuncia IU

La borrasca "Benjamín" azota Gijón: rachas de casi kilómetros por hora, oleaje y hasta 13 intervenciones de los bomberos

La borrasca "Benjamín" azota Gijón: rachas de casi kilómetros por hora, oleaje y hasta 13 intervenciones de los bomberos

El duro relato de los afectados por el incendio de Gijón, por fin de vuelta a sus casas: "Temimos quedarnos sin nada"

El duro relato de los afectados por el incendio de Gijón, por fin de vuelta a sus casas: "Temimos quedarnos sin nada"

Más decoración navideña o mejoras en la explanada del consultorio provisional, entre las peticiones de La Camocha

Más decoración navideña o mejoras en la explanada del consultorio provisional, entre las peticiones de La Camocha

“Gitanos de mierda”: al banquillo por un delito de odio contra una pareja en un bar de Gijón

“Gitanos de mierda”: al banquillo por un delito de odio contra una pareja en un bar de Gijón

Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”

Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”

Tremañes espera por su nueva zona de juegos infantiles: ubicación, coste y plazos

Tremañes espera por su nueva zona de juegos infantiles: ubicación, coste y plazos

La nueva tarjeta de visita de Gijón: dos minutos para ver la "ciudad que lo tiene todo"

La nueva tarjeta de visita de Gijón: dos minutos para ver la "ciudad que lo tiene todo"
Tracking Pixel Contents