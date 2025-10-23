Más decoración navideña o mejoras en la explanada del consultorio provisional, entre las peticiones de La Camocha
La asociación vecinal transmitió sus reivindicaciones a Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales
Más iluminación navideña que el año pasado, agilizar pequeñas obras o acondicionar la explanada donde se ubica el consultorio médico provisional fueron algunas de las peticiones transmitidas este jueves por parte de la asociación vecinal de Vega-La Camocha a Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, durante una reunión celebrada en la Casa Rosada. "Donde el ambulatorio se crea una charca cuando llueve; hay que canalizar el agua", sostuvo Ani Martínez, tesorera del colectivo. Los vecinos hacen uso del consultorio médico modular como alternativa al centro médico situado junto al colegio Jacinto Benavente y que se halla en proceso de reforma para triplicar su espacio.
