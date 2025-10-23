Fulgencio Argüelles, el CP Rioturbio y el Grupo de Animación a la Lectura de las Bibliotecas Públicas, galardonados con el premio María Elvira Muñiz

El jurado del premio María Elvira Muñiz falló ayer, en el Antiguo Instituto de Gijón los reconocimientos por la promoción de la lectura en sus tres modalidades. En la primera, se reconoció la labor destacada del Grupo de Animación a la Lectura de las Bibliotecas Públicas de Asturias por "su capacidad de coordinación e integración de todos los clubs de lectura de la región". "Estamos sobrepasadas", reconocía Cristina Jerez, una de las impulsoras de este grupo de lectura que colabora habitualmente con la Fundación Princesa y que cada año consigue reunir a centenares de personas en torno a la lectura. "Es importante resaltar la literatura y la necesidad de ver a las bibliotecas como puntos de cohesión y reivindicación del medio rural", añadía Jerez.

La iniciativa, que ya cuenta con unos años a su espalda, nació de la mano de varios bibliotecarios de toda Asturias, de forma voluntaria, decidieron juntar a los apasionados por la lectura de la región de forma anual. "En la primera quedada en Pravia reunimos a más de 250 personas, algo impensable. En la última de este año, llenamos el Niemeyer y en los premios 'Princesa' éramos 2.030 personas", enumera con orgullo la responsable de esta asociación.

La segunda distinción recayó en el escritor Fulgencio Argüelles, en reconocimiento a toda una trayectoria en el ámbito nacional. "Los premios son como caricias y abrazos que no esperas, pero que siempre son bienvenidos", reconoció Argüelles, que se congratuló de que asociasen su nombre al de una figura como la de Elvira Muñiz.

También agradeció que otros escritores de renombre, como David Uclés, lo tengan de referencia. "Siempre le agradecí el entusiasmo que tiene por mi obra, al igual que tengo yo por la suya, que es toda una epopeya", señaló Argüelles, destacando que, con su última publicación "El desván de las musas dormidas", se ha abierto paso entre el público juvenil. "Que la gente joven se entusiasme por mi obra es algo milagroso y sorprendente", asumió el novelista asturiano.

El último de los premios fue para el CP Rioturbio de Mieres por su proyecto de Biblioteca Escolar, una iniciativa que parte de los alumnos del centro que han logrado ligar la lectura a la vida social de la localidad.