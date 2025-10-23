“Gitanos de mierda”: al banquillo por un delito de odio contra una pareja en un bar de Gijón
El procesado afronta tres meses de cárcel y el pago de 4.600 euros en multas e indemnizaciones
Un gijonés de 48 años se sentó ayer en el banquillo acusado de un delito de odio después de insultar y arremeter contra una pareja de etnia gitana en un establecimiento hostelero de la calle Feijoo, en el barrio de El Coto. Este individuo, para el que la Fiscalía reclama tres meses de prisión y el pago de 4.200 euros en multas e indemnizaciones, quiso expulsarles del negocio al grito de “gitanos de mierda”.
El procesado, relata la Fiscalía, se dirigió insistentemente a la pareja, sentada en la terraza. A la mujer, incluso, llegó a zarandearla, sin causarle lesiones, e hizo ademán de agredirla, mientras pronunciaba expresiones como “me dais asco”, “sois mierda”, o “largaos de aquí”, con claro desprecio a su etnia. Al varón, que se acercó a reprocharle su actitud, llegó a agredirle.
Entiende el Ministerio Público que los hechos constituyen un delito de odio, un delito leve de lesiones y un delito de maltrato de obra. A la privación de libertad, las multas y las indemnizaciones por los daños morales, suma el escrito de acusación la petición de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión u oficio educativo en el ámbito docente, educativo, deportivo y de tiempo libre durante 5 años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)