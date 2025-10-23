“Gitanos de mierda”: al banquillo por un delito de odio contra una pareja en un bar de Gijón

Un gijonés de 48 años se sentó ayer en el banquillo acusado de un delito de odio después de insultar y arremeter contra una pareja de etnia gitana en un establecimiento hostelero de la calle Feijoo, en el barrio de El Coto. Este individuo, para el que la Fiscalía reclama tres meses de prisión y el pago de 4.200 euros en multas e indemnizaciones, quiso expulsarles del negocio al grito de “gitanos de mierda”.

El procesado, relata la Fiscalía, se dirigió insistentemente a la pareja, sentada en la terraza. A la mujer, incluso, llegó a zarandearla, sin causarle lesiones, e hizo ademán de agredirla, mientras pronunciaba expresiones como “me dais asco”, “sois mierda”, o “largaos de aquí”, con claro desprecio a su etnia. Al varón, que se acercó a reprocharle su actitud, llegó a agredirle.

Entiende el Ministerio Público que los hechos constituyen un delito de odio, un delito leve de lesiones y un delito de maltrato de obra. A la privación de libertad, las multas y las indemnizaciones por los daños morales, suma el escrito de acusación la petición de inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión u oficio educativo en el ámbito docente, educativo, deportivo y de tiempo libre durante 5 años.