Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Carmen Moriyón

Carmen Moriyón

Alcaldesa de Gijón

Un legado que inspira al mundo

Una edición más, estos Premios representan para Gijón una guía clara: la de los valores que transforman, la del talento que inspira y la de la innovación que abre camino

La entrega de los Premios Princesa del año pasado.

La entrega de los Premios Princesa del año pasado. / Irma Collín / LNE

El mundo vuelve a mirar a Asturias con los Premios Princesa, unos galardones que se han posicionado a lo largo de su historia como cabeza de lanza del futuro, no solo por el impacto ya por todos y todas conocido, sino por los valores que atesoran. Se han convertido, por méritos propios, en una brújula para orientarnos en un escenario cada vez incierto y cambiante en el que es fácil perder el rumbo. Conocimiento, cultura y solidaridad.

Talento, esfuerzo y sensibilidad. Este es, en definitiva, el legado que inspira cada año al mundo a través de estos galardones y, por tanto, el mejor punto de partida para construir el futuro.

Y es precisamente en este punto, en el que la esencia de los Premios converge con Gijón/Xixón, inmersa en un proceso de transformación sin precedentes, en un cambio que nace de la innegable necesidad de crecer, de hacerse grande, pero sin perder de vista esa identidad y arraigo que tanto la caracteriza. Por eso, una edición más, estos Premios representan para Gijón/Xixón una guía clara: la de los valores que transforman, la del talento que inspira y la de la innovación que abre camino.

Una hoja de ruta que encuentra su máximo exponente en las personas e instituciones premiadas de este año. A través de Byung-Chul Han, EduardoMendoza y Douglas Massey obtenemos una mirada intelectual para arrojar luz sobre un mundo complejo, una imaginación narrativa sin límites y una capacidad extraordinaria para interpretar y cuestionar las estructuras sociales. Unas estructuras que bien pueden romperse a golpe de raqueta, como ha hecho Serena Williams, una deportista que no solo destaca por su talento y disciplina, sino por su defensa constante de la igualdad.

Estos premios revelan lo invisible, como hace Graciela Iturbide con su cámara, ofreciéndonos una mirada profunda, respetuosa y repleta de cultura y de magia en un mismo instante. Por su parte, el Museo Nacional de Antropología de México y Mario Dragui dan testimonio de cómo la solidaridad y el diálogo entre culturas son una responsabilidad global. Al igual que la salud colectiva y el agradecimiento a quienes nos salvan, como Mary-Claire King, símbolo del rigor científico al servicio de la vida.

Todas estas personas e instituciones no buscan el reconocimiento por sí mismo, sino que son sus trayectorias las que actúan como vehículos de transformación para recordarnos que avanzar no depende de cifras o infraestructuras, sino de nuestra capacidad para abrir caminos para otros, de la integridad y de la creatividad que rompe con los paradigmas.

Los Premios Princesa de Asturias no solo nos recuerdan quiénes somos, sino hacia dónde queremos ir. Y este es el legado en el que Gijón/Xixón se inspira y se orienta para construir una ciudad de futuro, donde la excelencia, la solidaridad, la cultura y la innovación no sean solo ideales, sino verdaderas herramientas de liderazgo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
  3. Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
  4. Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
  5. Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
  6. La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
  7. Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
  8. El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)

Arde sobre quemado en un rincón a dos pasos de la mayor concentración urbana (e industrial) de Asturias

Arde sobre quemado en un rincón a dos pasos de la mayor concentración urbana (e industrial) de Asturias

Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los bomberos piden apoyo aéreo al Principado y se baraja el realojo de los vecinos "que han pasado la noche fuera de sus casas"

Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los bomberos piden apoyo aéreo al Principado y se baraja el realojo de los vecinos "que han pasado la noche fuera de sus casas"

Cola cao y una cafetera para la noche y un autógrafo de la Alcaldesa: así fue el realojo en un polideportivo de los vecinos por el grave incendio de Gijón

Cola cao y una cafetera para la noche y un autógrafo de la Alcaldesa: así fue el realojo en un polideportivo de los vecinos por el grave incendio de Gijón

Un legado que inspira al mundo

Un legado que inspira al mundo

El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: "Es enorme y avanza muy rápido"

El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: "Es enorme y avanza muy rápido"

Los jesuitas loan el plan de traslado de los usuarios del Albergue Covadonga de Gijón a El Natahoyo: "Ayudará al proyecto del Hogar San José"

Los jesuitas loan el plan de traslado de los usuarios del Albergue Covadonga de Gijón a El Natahoyo: "Ayudará al proyecto del Hogar San José"

Cabueñes estrena una técnica pionera en Asturias contra tumores en la piel: "La población que se puede beneficiar es muy concreta"

Cabueñes estrena una técnica pionera en Asturias contra tumores en la piel: "La población que se puede beneficiar es muy concreta"

Las charangas del Antroxu de Gijón logran 18 espacios para sus ensayos: "Es un avance"

Las charangas del Antroxu de Gijón logran 18 espacios para sus ensayos: "Es un avance"
Tracking Pixel Contents