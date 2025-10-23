La nueva tarjeta de visita de Gijón: dos minutos para ver la "ciudad que lo tiene todo"
El Ayuntamiento elabora un video institucional abierto al uso de empresas y ciudadanos
"Tengo la suerte de vivir en Gijón, una ciudad que lo tiene todo; tengo la suerte de no tener que escoger, vivo en una ciudad que no tiene límites". Este es el mensaje con el que arranca el nuevo video institucional de Gijón promovido desde la concejalía de Relaciones Institucionales, que encabeza el forista Jorge González-Palacios. Un video que busca convertirse en la gran tarjeta de visita que el Ayuntamiento –pero también los gijoneses a título individual, las empresas u otras administraciones– puedan presentar fuera de las fronteras locales para mostrar, en menos de dos minutos, todas las potencialidades de Gijón.
"El Ayuntamiento tenía muy buenos videos de turismo, de deporte, de promoción económica... pero nosotros, que representamos a Gijón fuera de Asturias, echábamos de menos un video que englobara todo lo que era Gijón", explicó González-Palacios para justificar la iniciativa de su concejalía.
La esencia de la ciudad
"Son dos minutos para resumir y exprimir la esencia de Gijón desde diferentes ámbitos. El Gijón para trabajar, para crecer, para disfrutar, para vivir, para conectar, para entrenar, para vibrar y, por supuesto, para mirar al mar", enumeró el concejal en la presentación oficial del video en el salón de recepciones del Ayuntamiento. Un acto en el que participó la portavoz socialista Carmen Eva Pérez.
Es la periodista Laura Barredo quien ejerce de guía por ese Gijón que va de la Universidad Laboral al Puerto del Musel y le pone voz a todas sus bondades. Todo desde dos mensajes claros: "Gijón lo tiene todo" y "Gijón es una ciudad sin límites".
El video será accesible a través de la web del Ayuntamiento y de su canal de YouTube. González-Palacios animaba en la presentación a los gijoneses a "darle muchos likes, como dicen los jóvenes" y a las empresas locales a servirse de él para su presentaciones nacionales e internacionales. Ahora mismo hay una versión en inglés pero es factible poder locutarlo o subtitularlo a otros idiomas.
La elaboración del video se ha prolongado casi un año para poder tener imágenes de los grandes eventos que la ciudad tiene entre enero y diciembre. Y en la propuesta final también se han utilizado imágenes procedentes de los videos ya elaborados desde distintos servicios municipales. "Con todo esto hemos hecho un collage y siempre se podrán añadir más cosas", adelantó el edil de Relaciones Institucionales.
