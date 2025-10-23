Los pacientes con cáncer buscan piscinas en Gijón para sus terapias

Integrantes de la Asociación Española contra el Cáncer en Gijón se reunieron este jueves con el edil de Deportes, Jorge Pañeda, con el objetivo de encontrar un espacio en las piscinas municipales que les permita realizar terapias a sus asociados con un especialista oncológico.

El edil popular se mostró satisfecho después del encuentro, en el que puso en valor “el trabajo de ayuda” a este tipo de colectivos que vienen prestando desde su concejalía. “Estamos encantados de que desarrollen sus actividades”, pronunció.

A falta de cerrar los últimos flecos, todo apunta a que los pacientes vinculados a la Asociación podrían disponer de espacio en las piscinas municipales de El Llano una vez se realice el “encaje de horarios”.

En principio tendrán espacio dos veces por semanas para los talleres con un especialista oncológico. Una propuesta “que en principio ha sido del agrado del colectivo”, valoró Pañeda.