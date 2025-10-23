El PSOE denuncia recortes en el servicio de ayuda a domicilio en Gijón

Recortes en el servicio de ayuda a domicilio. Esa es la denuncia realizada este jueves por la edil del PSOE Natalia González al asegurar que "se han rebajado de 21 a 19 horas semanales la prestación del servicio". "Y eso que el concejal Guzmán Pendás reconoció que solo ha revisado 228 expedientes, quedándole aún pendientes 800 expedientes más. Es más, si las personas acuden a su centro de referencia de Servicios Sociales para solicitar el servicio de ayuda a domicilio municipal reciben una información alarmante: cuando aún no tienen reconocida la dependencia, el máximo de horas de servicio a nivel municipal que podrán recibir es de 5 horas semanales, y el tiempo de resolución se podría demorar hasta cuatro meses", lamentó González.

La edil socialista llevará al próximo Pleno la aprobación de una ordenanza que "regule los derechos y obligaciones en la prestación de la ayuda a domicilio, ya que existe una resolución del Principado, de 2023, que reorganiza la prestación del servicio de ayuda a domicilio tanto por la vía de la dependencia como por la municipal, con el objetivo de homogeneizar su funcionamiento en todo el territorio".

Esta resolución, sostuvo González, brindaba a los ayuntamientos un plazo de seis meses para aprobar una ordenanza reguladora del servicio, "un plazo que ya ha vencido". “En lugar de aprobar esa ordenanza ha actuado sin transparencia. Tan solo existe un precio público que regula la prestación, sin límite de horas ni garantías claras para las personas usuarias. El señor Pendás dijo lo modificaría, pero cuando se aprobaron las ordenanzas de precios públicos y tasas, no se introdujo ningún cambio. Lo que pedimos es, en definitiva, una ordenanza que garantice los derechos y determine las obligaciones de las personas usuarias. Mientras tanto, debería establecerse al menos una regulación mínima a través de la Junta Rectora”, añadió.

La Natalia González también defendió que el Principado ha aumentado económicamente la encomienda de gestión del servicio de ayuda a domicilio de la dependencia y el plan concertado, que incluye financiación para la ayuda municipal. “En Gijón lo que están haciendo es limitar un servicio esencial para mayores y dependientes”, remató.