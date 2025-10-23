Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El TSJA ratifica la absolución del caso de la calle de los Ángeles

Gijón

El joven de origen dominicano que se enfrentaba a 15 años de cárcel tras haber sido acusado de violar a una menor que tenía 16 años en Ceares, en un portal de la calle los Ángeles, ha salido nuevamente absuelto. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de ratificar la sentencia de la sección octava de la Audiencia, cuyo tribunal no vio acreditada la veracidad del relato de la denunciante. Este joven llegó a ingresar en prisión preventiva. Los hechos ocurrieron en mayo del pasado año.

