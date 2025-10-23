"Venden humo, son unas cuentas mediocres", denuncia el PSOE

Su capacidad para vender humo. Ese es el "dudoso mérito" que la ejecutiva del PSOE le concede al gobierno de Carmen Moriyón tras analizar su propuesta de presupuesto de 2026. Vender humo y hacer suyas inversiones que surgieron durante mandatos socialistas. La exconcejala y ahora viceconsejera en el gobierno del Principado, Lara Martínez, en su condición de portavoz de la dirección socialista, puso como gran ejemplo de esa dinámica de aprobación el plan cultural para Tabacalera un "proyecto socialista que Foro apartó durante 5 años".

"Hacen creer a la ciudadanía que tienen un proyecto, que les importa la ciudad y que han venido a transformar. Muchos proyectos, muchas infografías, mucho humo… pero ningún proyecto transformador", concretó la socialista. Martínez definió el presupuesto municipal de 2026 como el de "una ciudad anestesiada" y calificó las cuentas como "conformistas, mediocres y propagandísticas".

"No hacen más con menos (en referencia a uno de los lemas del equipo de gobierno) y lo saben porque no son unos recién llegados. Llevan en política mucho más de sus 10 años de gobierno. Tantos que podrían definirse como eso que rechazaban a su llegada: profesionales de la política", indicó Martínez. La dirección política del PSOE gijonés y los concejales de su grupo municipal ya trabajan en la elaboración de enmiendas a presentar. Entre sus prioridades están habilitar partidas para pagar las ayudas pendientes para la rehabilitación de fachadas y para "abordar las dificultades de acceso a la vivienda".

A esos alrededor de 11 millones que el Ayuntamiento les adeuda a las comunidades de vecinos con subvenciones aprobadas para la reforma de sus fachadas también irán alguna de las enmiendas de IU. Un anuncio que su portavoz, Javier Suárez Llana, hizo tras reunirse con representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV). "Queremos que Carmen Moriyón empiece a pagar lo que debe a las 155 comunidades de vecinos a las que concedió subvenciones, pero nunca pagó. Los tres gobiernos de Moriyón acumulan una deuda que supera los 10 millones por subvenciones que concedían, pero no pagaban", sentenció Foro. En el presupuesto de 2026 solo hay dinero para las operaciones en barrios degradados.

No fue el único punto de coincidencia entre IU y la FAV. Ambos afearon al gobierno local que "se salte el Consejo Social y los Consejos de Distrito en la tramitación presupuestaria. Se impide al tejido asociativo de la ciudad participar en el debate más importante del año".