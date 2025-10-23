"No puede ser que la vivienda solo represente el 1,7% del presupuesto de Gijón", denuncia IU

"No puede ser que la vivienda, el principal problema de los gijoneses, represente solo el 1,7% del presupuesto para 2026". A partir de esta reflexión, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, anunciaba una batería de enmiendas que su grupo presentará para intentar revertir esa situación en las cuentas del Ayuntamiento. El anuncio llegaba tras una reunión con el secretario general de Comisiones Obreras, Jorge Espina, en la sede local del sindicato

Las enmiendas de IU buscarán mejorar los recursos de la Empresa Municipal de Vivienda para poder, entre otras cosas, aumentar su partida de ayudas al alquiler y, también, incorporar una partida económica que permita comprar los terrenos que el Puerto tiene en Jove para promover en ellos vivienda pública. Suárez Llana defendió “aumentar sensiblemente las ayudas al alquiler, congeladas en el presupuesto de Foro y PP, y dotar a Emvisa de “un verdadero presupuesto para comprar viviendas y destinarlas a alquiler asequible”. “Los presupuestos de Moriyón para 2026 están desconectados de la ciudad y dan la espalda a las necesidades reales de los vecinos”, remató el portavoz municipal de IU.

IU y CCOO, por otra parte, fijaron como "insuficiente" la partida que se lleva el programa de conciliación 11x12. Un programa que se lidera desde el área de Empleo y que está bajo el paraguas del pacto de concertación "Gijón Futuro" firmado por el Ayuntamiento con FADE y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. "Estamos cansados de las buenas palabras del gobierno cada vez que presentamos propuestas de mejora para el 11x12; a la hora de la verdad los compromisos se evaporan y nunca hay más recursos para un programa que es fundamental para la conciliación de miles de gijonesas y gijoneses”, concretó Suárez Llana al anunciar que presentará una enmienda, a petición de CCOO para “acabar con la precariedad laboral de las trabajadoras y mejorar la calidad del servicio”.

Desde Comisiones, su líder local, Jorge Espina, criticó que el gobierno de Foro y PP no haya contado con los agentes sociales a la hora de preparar las cuentas del año que viene. “En los tres presupuestos que lleva el actual equipo de gobierno, en ninguno ha hecho reuniones previas con los agentes sociales, ni siquiera han convocado al Consejo Social, al que cuando les interesa recurren sin ningún problema”, sentenció Espina. No quiso el líder sindical entrar al detalle de las partidas que conforman el presupuesto aunque sí mostró su sorpresa por la falta de nuevas inversiones. “El proyecto estrella que llevan vendiéndonos las últimas semanas, y en el que han volcado sus esfuerzos solo recoge 2,5 millones, que casi no dan ni para empezar", concretó en referencia a la obra de Tabacalera.