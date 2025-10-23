Vox critica los presupuestos de Gijón por su “publicidad y propaganda” para ensalzar “proyectos megalómanos”
Álvarez Rouco analiza las partidas municipales para el próximo ejercicio
R. V.
La presencia de "proyectos megalómanos, algo que no nos gusta" y de una partida de medio millón de euros en publicidad para "ensalzarlos" estuvieron entre las críticas que la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, les hacía este jueves a los presupuestos para 2026 presentados por el gobierno de Carmen Moriyón.
Rouco también fue muy beligerante con el incremento del presupuesto de Divertia, la empresa municipal que preside su excompañero de filas y ahora edil no adscrito Oliver Suárez. Divertia manejará el año que viene 9,2 millones "sin que haya nada destacable en su actividad habitual. Es el mejor ejemplo de que el dinero garantiza deslealtades", aseguró la concejala, recordando que las únicas noticias relacionadas con la empresa pública son las de “polémica siempre”, como el Gijón Arena, el Paseo Gastro o “la falta de locales de ensayo para las charangas, que han tenido que movilizarse para ser escuchadas”, añadió.
La portavoz fue analizando varias de las áreas municipales. Por un lado, criticó la falta de dinero para pagar las ayudas a fachadas pendientes y censuró los 1,8 millones para cooperación y lamentó que Servicios Sociales “sigue en la línea de la mala gestión”, al no integrar Emvisa en la Fundación, lo que a su juicio supondría una optimización de servicios. También censuró los 1,8 millones de euros destinados a Cooperación al Desarrollo, con los que, según sus palabras, “se alimentan instituciones de las que la mayoría de los gijoneses ni tienen constancia”.
En lo que respecta a Alcaldía, Álvarez Rouco lo ve “disparatado”, señalando los 1,4 millones de euros previstos para la demolición del viaducto de Carlos Marx, “para el que ni siquiera hay fecha”, y los 490.000 euros destinados a “publicidad y propaganda” para ensalzar “proyectos megalómanos”. También afeó que la Concejalía de Promoción Económica, Empleo, Turismo e Innovación destine 28,7 millones de euros a una estructura “continuista”, que mantiene “a los mismos directores del último Gobierno socialista”.
