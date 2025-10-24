Cinco meses para planificar la nueva vida de Mina La Camocha

Cinco meses tendrá de plazo para presentar el estudio al completo el equipo que se haga con el contrato para el "diseño de la estrategia a implementar para abordar la transformación de la antigua mina de carbón de La Camocha en un área empresarial de innovación" que se acaba de licitar desde Gijón Impulsa. Un contrato de 30.000 euros que debe sentar las bases del tercer gran nuevo polo productivo diseñado en el Plan General de Ordenación (PGO) tras La Pecuaria y Naval Azul. La recuperación de La Camocha para la vida económica gijonesa es una de las acciones incluidas dentro del pacto de concertación "Gijón Futuro". El estudio no solo debe hacer un diagnóstico de las infraestructuras existentes que permita determinar cuales se deben conservar y buscar en otras tierras modelos exitosos de reconversión de espacios mineros. También le toca identificar que actividades económicas tendrían allí implantación viable –el PGO se decantaba por la economía verde– y estimar los costes de urbanización.