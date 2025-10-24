Conferencia sobre enfermedades reumáticas en Cabueñes
El Hospital de Cabueñes acogió la conferencia "Actualidad de las enfermedades reumáticas", impartida por reumatólogos del complejo sanitario en un acto declarado de interés social por la Sociedad Española de Reumatología. La charla estuvo moderada por Jesús Babío y Marisol Delgado.
