La Feria de Productos de León abre sus puertas en Gijón: esto puedes encontrar en la cita gastronómica
La iniciativa, con más de veinte casetas en la plaza Mayor, se integra en la programación de las fiestas patronales de la Virgen del Camino y San Froilán
S. G.
La Feria de Productos de Léon, a pleno rendimiento. La plaza Mayor acoge desde la tarde de este viernes una cita gastronómica con la presencia de más de veinte casetas, actividad que forma parte de los distintos actos organizados en la ciudad con motivo del 42.º aniversario de la Casa de León en Asturias. También se integra en la programación de las fiestas patronales de la Virgen del Camino y San Froilán. La feria, con 23 puntos de vista, ofrece puestos de embutidos, miel, legumbres, vinos, chocolates, quesos y dulces. Unas propuestas que se complementarán con presentaciones, catas y degustaciones.
El catedrático de Derecho Civil Javier Fernández Costales abrió hace unos días los festejos con el pregón. Previamente tuvo lugar una misa en la iglesia de los Capuchinos. En cuanto a la programación, mañana sábado se entregarán los premios de los juegos de mesa y se presentará además la revista "Encuentro n.º 36". Para el domingo quedará el tradicional Desfile de Pendones, que partirá a las 12.00 horas desde la plaza Mayor y recorrerá el Muro de San Lorenzo.
“Es una nueva oportunidad para estrechar lazos de amistad con León; nuestra relación siempre ha sido muy cordial y el cariño es mutuo”, destacó hace unas fechas el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios. Respecto a la Feria de Productos, el sábado abrirá de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas y el domingo, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 19.00 horas.
