Gijón pide "revisión de examen" para salvar los fondos Feder para Cimavilla: sus argumentos para pasar de 53,5 a 94 puntos

Pasar del aprobado raspado al sobresaliente. Y, con ello, traerse algunos millones para Cimavilla. Eso es lo que busca el Ayuntamiento de Gijón en su petición al Ministerio de Hacienda de la "revisión del examen" que dejó sin fondos europeos FEDER el plan de actuación integral "Cimavilla 2030". A la propuesta de Gijón se le dieron 53,5 puntos sobre un máximo de 100. Gijón en las alegaciones que acaba de presentar reivindica merecer 94. Alegaciones que, desde un punto de vista técnico, piden incrementos de puntuación en 13 de los 19 apartados que se valoraban en la convocatoria y que, desde un punto de vista conceptual, denuncian el incumplimiento de los principios de equidad territorial y proporcionalidad.

"Con este equipo de gobierno y con Carmen Moriyón al frente, se van a defender los intereses de Gijón, cueste lo que cueste y frente a quien haga falta. Haremos frente a cualquier administración, con la mayor de las cortesías institucionales pero sin restar una pizca de contundencia", explicó Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Gijón, al presentar las alegaciones. Alegaciones presentadas hoy, día final de la ampliación de plazo dado por el ministerio tras informar de las puntuaciones –que no aparecían en la resolución provisional– a los ayuntamientos que se lo habían solicitado.

Un 0 en capacidad financiera

"Tenemos la sensación general de que nuestro plan no ha sido valorado en su dimensión técnica", concretó el directivo municipal. Pero más allá de esa sensación general, hay cifras muy concretas que al Ayuntamiento de Gijón no le cuadran. Por ejemplo, el cinco sobre diez que se les da en el apartado que analiza que no se requiera para la ejecución del plan del concurso de otras administraciones. En sus alegaciones, el Ayuntamiento pide un 10 "porque la realidad es que el 100% de los proyectos que se encuentran en el plan son de competencia exclusivamente municipal y eso no casa con una puntuación solo de cinco".

Jaime Fernández-Paino. / Lne

Y, sobre todo, el 0 que recibe Gijón en cuanto a la capacidad financiera del Ayuntamiento para sacar adelante el proyecto. Gijón reivindica que se le den 9 puntos, que es el máximo en ese apartado. "No es ningún secreto que el Ayuntamiento de Gijón está ahora mismo licitando obras , y me refiero a las de Tabacalera, que superan el total de lo que se pedía para Cimavilla. Así que entendemos que nuestra capacidad financiera está sobradamente acreditada", sentenció Paíno, recordando de paso el visto bueno que la Dirección General Económico-Financiera del Ayuntamiento dio a la propuesta. Tampoco le casa a Paíno ese 0 con los 11,25 puntos que se reciben por el alto grado de madurez de los proyectos presentados. "No es coherente lo uno con lo otro", indicó el directora general.

Competir con Avilés y Oviedo

Una buena puntuación, ese 11,25, que también se pide revisar para ampliarla a los 15 puntos que se pueden lograr en ese apartado. "Este apartado es importante para nosotros, al presentar el plan ya dijimos que habíamos elegido proyectos que estuvieran en ejecución o que el gobierno tuviera intención de llevar a cabo", concretó Paíno.

"Nosotros no vamos a alegar contra las valoraciones a planes de otras ciudades, entre otras cosas porque no las conocemos, pero si vamos a defender el trabajo riguroso que se hizo en este Ayuntamiento. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para comprimir en el plan de actuación todos los indicadores y todos los criterios que eran valorables. Claro, también hay que hacer un esfuerzo para leerlos y entender que una sigla se refiere a esto o que una tabla lleva al indicador que lleva", concretó el directivo municipal.

Junto a la alegación que engloba todas las peticiones de revisión de puntuación, el Ayuntamiento de Gijón ha presentado otra en la que "a mayores" plantea el incumplimiento de los principios de equidad territorial y proporcionalidad. En la categoría de grandes ciudades de Asturias, Gijón competía con Avilés y Oviedo. Gijón fue la única que no consiguió financiación. "Se podría entender que dos de tres es proporcionalidad pero si se ve lo que pasa en otras comunidades, no es tal", indicó el director general. En la alegación, por ejemplo, se cita el caso de Andalucía con 20 grandes ciudades seleccionadas y solo una en reserva o Extremadura donde son beneficiarios todos los planes presentados menos uno que no logró pasar el corte de los 50 puntos.

"Y vuelvo a incidir", indicó Paíno, "en que Asturias está infrafinanciada en esta convocatoria, Asturias tiene una financiación muy escasa en comparación con comunidades de su misma categoría".

Las disculpas que pide el PSOE

Paíno presentaba ayer las alegaciones a la convocatoria de los fondos Feder pero no las disculpas que le exigió el PSOE gijonés por su gestión del proyecto y por haberle exigido responsabilidades al gobierno del Principado por ese resultado negativo. "A mí me resulta sorprendente que el PSOE exija disculpas con el mandato que lleva. Yo no se las pido por multiples cuestiones que considero que las merecen. Solo les pido un examen de conciencia sobre lo que han hecho estos años mientras Carmen Moriyón y este gobierno defienden los intereses de Gijón", indicó el directivo municipal y alto cargo de Foro Asturias para quien si era motivo de "preocupación" la respuesta recibida por el portavoz del gobierno del Principado, Guillermo Peláez.

"Celebro que conserve la sensibilidad que algunos hemos perdido después de dos años de ataques y des calificativos personales del secretario general del PSOE de Gijón y le garantizo que voy aser cortés pero no me va a faltar contundencia a la hora de pedirle al Principado lo que haya que pedirle. A lo mejor están confundiendo el Ayuntamiento de Gijón con un ayuntamiento socialista acostumbrado al servilismo. No somos una administración tutelada por el Principado", concretó Paíno que adelantó que "voy a ser firme en la exigencia de explicaciones de por qué Asturias está infrafinanciada en esta convocatoria y por qué Asturias no está en la comisión de valoración, cuando la orden ministerial prevé que existan representantes de las comunidades autónomas. A él le corresponde dar esas explicaciones".