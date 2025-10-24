Un motor de proyectos a pie de barrio: los entresijos del emblemático edificio Cristasa

Una incubadora de proyectos innovadores donde se trabaja intensamente en el desarrollo de la economía colaborativa y la innovación social en la ciudad. Esta es la labor del edificio Cristasa, la antigua nave de Cristalerías Asturianas que abrió sus puertas a principios del siglo XX y que ahora ofrece ayuda a todo emprendedor que quiera instalarse en sus diferentes oficinas, talleres y espacios. Un hábitat al servicio de la innovación en el que los usuarios pueden ir rotando por las instalaciones del centro a medida que crece su proyecto.

Ubicado en pleno barrio de El Cerillero y de la mano del Ayuntamiento de Gijón con Gijón Impulsa, los emprendedores que deciden dar sus primeros pasos en el edifico Cristasa cuentan con asesoramiento fiscal y laboral durante el primer año, al que se suma asesoramiento tecnológico y el apoyo de un profesional que acompaña a los usuarios en el desarrollo de su proyecto.

Entre sus pilares destaca el Centro Maker, un espacio innovador que fomenta la creatividad, la fabricación digital y el emprendimiento tecnológico en Gijón y que busca democratizar el acceso a herramientas avanzadas de fabricación, formación y colaboración para que cualquier persona con una idea pueda convertirla en un prototipo o proyecto tangible. Una especie de laboratorio de innovación ciudadana abierto a la comunidad y con modernas instalaciones que brindan a los emprendedores todo lo necesario para dar forma a sus ideas.

Entre sus atractivos destacan también una oficina de transformación digital, un Open Café para la reflexión conjunta y el encuentro social, aulas para el aprendizaje y salas de conferencia para exposiciones y debates.

Sin embargo, este emblemático edificio tiene una curiosa historia hasta llegar a convertirse en lo que es hoy en día. La puesta en marcha del Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A. (actual Gijón Impulsa) tiene lugar en agosto de 1992, con el objetivo de favorecer la aparición y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales mediante el alquiler de oficinas y talleres, dotados de la infraestructura y servicios necesarios para los nuevos empresarios.

Los comienzos se produjeron en medio de una profunda crisis en el mundo económico, no obstante, el crecimiento y desarrollo constante de servicios al emprendedor y a los clientes, y la continua innovación y mejora que desde Gijón Impulsa se viene realizando desde sus inicios, hacen que hoy sea un referente en el apoyo de ideas empresariales en el concejo.

Otro de los rasgos que distinguen al edificio Cristasa es su papel como agente dinamizador del barrio, ya que colabora activamente con la Fundación Mar de niebla, a quien el centro Maker donó en febrero de este año 5 impresoras 3D para los cursos que realiza la entidad. Además, es el Centro Maker el que suele fabricar todos los trofeos, vinilos, rótulos de puertas, etc que utiliza la fundación. Una labor que el edificio Cristasa suma a su activa implicación con los colegios de la zona.

Con un papel consolidado en Gijón, en 2024 se instalaron en esta incubadora de proyectos 57 empresas, que generaron 97 empleos. Lo que demuestra que, más de un siglo después, el edificio de Cristasa sigue forjando su propia historia.