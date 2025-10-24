Muestra por los 30 años del Conseyu de la Mocedá
El Conseyu de la Mocedá de Xixón inaugurará hoy, a las 19.00 horas, la exposición "CMX 30 años de historias", que busca poner en valor las tres décadas de participación juvenil de la entidad. Será en el Espacio Astragal, donde podrá visitarse la muestra hasta el 7 de noviembre. "El CMX no solo se caracteriza en la promoción de actividades para las personas jóvenes de la ciudad, sino también por sacar a debate temas concretos que preocupan a la juventud", reivindican desde el Conseyu de la Mocedá.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente