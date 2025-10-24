Muestra por los 30 años del Conseyu de la Mocedá

El Conseyu de la Mocedá de Xixón inaugurará hoy, a las 19.00 horas, la exposición "CMX 30 años de historias", que busca poner en valor las tres décadas de participación juvenil de la entidad. Será en el Espacio Astragal, donde podrá visitarse la muestra hasta el 7 de noviembre. "El CMX no solo se caracteriza en la promoción de actividades para las personas jóvenes de la ciudad, sino también por sacar a debate temas concretos que preocupan a la juventud", reivindican desde el Conseyu de la Mocedá.