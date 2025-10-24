Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva entrega del ciclo "De Charla con el Botánico"

La conferencia la ofrecieron Belén Moneo y Jeff Brock

La charla

La charla / Juan Plaza

El ciclo de "Charlas con el Botánico" ofreció ayer la conferencia de Belén Moneo y Jeff Brock, que hablaron sobre el papel del carbono en la arquitectura. Los dos son arquitectos formados en la Universidad de Columbia. En la image, la charla.

