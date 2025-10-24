"El peor incendio que he visto en 71 años": el testimonio de los afectados máximos al fuego en el Monte Areo de Gijón

A las ocho y media de la tarde de este jueves, Álvaro González abandonaba su taller en el Camín de la cuesta El Visu. Lo hacía, rumbo a su casa en Gijón, con la tranquilidad de siempre y tras una jornada de trabajo. Cuarenta y cinco minutos después, recibía la llamada de su hermano, alertando de que el Monte Areo se quemaba.

"Estábamos los dos fuera por casualidad. Me llamó mi hermano, que estaba para Grao, diciéndome que ardía aquí y que estaba la mujer dentro. Tuvieron que sacarla junto a sus hijos porque se asfixiaban", relata González que, de primeras, se puso en lo peor. "Esto era igual que una postal, con la casa en medio y toda rodeada de fuego", resumió. Junto a su hermano Florentino, acudieron en cuanto supieron del incendio, pero las llamas ya habían rodeado la casa y la zona estaba acordonada.

La finca, metida dentro del monte y rodeada por un bosque de eucaliptos, se salvó gracias al cuidado que mantienen estos dos hermanos. "Solemos limpiar alrededor de casa por si viene el fuego y eso nos salvó", explicó el afectado que, no obstante, estima que ha sufrido unas pérdidas de "50.000 o 60.000 euros para los próximos cinco años", ya que cuenta con varias hectáreas de eucaliptos de las que saca beneficios.

No ocurre lo mismo en las zonas anexas a sus terrenos, donde la maleza y los restos de corteza de los citados árboles, abundan por doquier. "¿Quién va a limpiar eso? Hay herederos que vienen a preguntarnos que tienen algo por la zona a ver dónde es. No se sabe. Antes cuando echaban las vacas a pastar o limpiaban lo que daba el monte para hacer estiercol se mantenía, ahora no hay nadie que lo atienda", explicaba el afectado por el incendio.

González todavía recuerda los años en los que el monte se quemaba y eran los propios propietarios los que salían a combatir las llamas. "Eran otras circunstancias porque normalmente, eran por calor y no había el viento que tuvo este", analizó, alertando de que cada vez abundan más estos problemas. "Desde aquí (señalando al sur) se vé hasta los montes cerca de Ribadesella, o el Naranco y cada poco hay una columna", lamentó.

"Cada poco tiempo estamos castigados y ya viví muchos incendios. Llevo 71 años aquí y fue el primero con tanto viento, de los peores que he visto", confesó el damnificado que, pese a la tragedia, buscó la parte positiva. "Dentro de lo malo estamos bien y la casa sigue aquí. Viendo cómo estaba la cosa pensamos que no salía adelante", añadía González.