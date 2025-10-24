El premio "María Elvira Muñiz" destaca a tres impulsores de la lectura

El jurado del premio "María Elvira Muñiz" falló ayer los reconocimientos por la promoción de la lectura en sus tres modalidades. En la primera, se reconoció la labor destacada del Grupo de Animación a la Lectura de las Bibliotecas Públicas de Asturias por "su capacidad de coordinación e integración de todos los clubs de lectura de la región". "Estamos sobrepasadas", reconocía Cristina Jerez, una de las impulsoras de este grupo de lectura que colabora habitualmente con la Fundación Princesa y que cada año consigue reunir a centenares de personas en torno a la lectura. "Es importante resaltar la literatura y la necesidad de ver a las bibliotecas como puntos de cohesión y reivindicación del medio rural", añadía Jerez.

La segunda distinción recayó en el escritor Fulgencio Argüelles, en reconocimiento a toda una trayectoria en el ámbito nacional. "Los premios son como caricias y abrazos que no esperas, pero que siempre son bienvenidos", reconoció Argüelles, que se congratuló de que asociasen su nombre al de una figura como la de Elvira Muñiz. También se premió al CP Rioturbio de Mieres por su proyecto de Biblioteca Escolar, una iniciativa que parte de los alumnos del centro que han logrado ligar la lectura a la vida social de la localidad. ◼