Somió lidera la renta bruta media por hogar regional: "Estamos creciendo"

"Somió está muy bien para vivir". Son palabras de Soledad Lafuente, presidenta vecinal de la parroquia gijonesa. El último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, sobre la renta bruta media por hogar, de 2023, arroja que el podio de la riqueza por hogares, en Asturias, está dominado por Gijón y, concretamente, por Somió, con cuatro secciones cuya renta va entre los 105.918 y los 112.933 euros. Estas son La Providencia, Pecuaria, La Pipa y Piles. "La Providencia me sorprende porque no hay tanta vivienda por las afecciones del terreno", afirma Lafuente.

Pese a no ahondar en el poder económico de los residentes somionenses –circunstancia de la que tampoco tiene mucha información–, Soledad Lafuente sí remarca, como bondades de la parroquia, su "proximidad" con la trama urbana de la ciudad. "Tenemos muchos accesos y servicios", sostiene Lafuente, que, no obstante, indica que "nos faltan todavía muchas cosas". "Tenemos un buen nivel porque lo hemos luchado", comenta la líder vecinal.

Somió se encuentra en un momento de "crecimiento". "Se están comprando muchas parcelas y viviendas", proclama Soledad Lafuente, que apunta que "es verdad que hay mucho empresario con un alto nivel adquisitivo, pero también mucho trabajador del Hospital de Cabueñes, de supermercados, etc.". Asimismo, señala que abundan los vecinos jubilados y "de la aldea, que siempre vivieron de la agricultura y de la ganadería".

A Somió le siguen en la clasificación de la renta bruta media por hogar dos zonas de Oviedo. En el top 10 ya no figura ninguna otra área de Gijón. Sí está el entorno de La Pecuaria, de rabiosa actualidad por las obras de urbanización que se están ejecutando en el marco del proyecto de ampliación del Parque Científico Tecnológico. Un plan que contempla, por ejemplo, el desembarco de la Universidad Europea. "En esa zona hay vivienda más nueva y reciente", declara Soledad Lafuente.

Por mucho que las estadísticas ensalcen los recursos de los vecinos de Somió, en la parroquia, a caballo entre lo rural y lo urbano, hay deberes por hacer. "El saneamiento no está todo cubierto y alguno está obsoleto", subraya Lafuente, que lamenta las ocasionales inundaciones en el Pisón. Otra de las reivindicaciones pasan por los caminos y la "estrechez" de algunos de ellos. Si Somió crece, sus residentes piden que ese proceso se vea acompañado por mejoras.

Vecinos con segunda residencia en la parroquia

Estima Soledad Lafuente que la parroquia cuenta con unos 10.000 habitantes, toda vez de las complicaciones de tener un censo preciso. "Hay mucha gente que tiene aquí segunda residencia, que viene de vacaciones...", desarrolla la presidenta vecinal de Somió, cuya asociación celebra, precisamente hoy, el tradicional homenaje a los mayores.

Más peticiones. "El centro de salud de Parque-Somió está a tope", resalta Soledad Lafuente, que asegura que una de las demandas en cartera es la solicitud de aprovechar la ampliación del Parque Científico para albergar un equipamiento sanitario. "El actual ambulatorio se satura y Somió y Cabueñes estamos creciendo mucho", incide Lafuente, que no saca pecho por el buen momento económico de Somió. "No solemos investigar esos temas", bromea.