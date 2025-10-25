Alba Morán Álvarez, técnica de la Agencia de Medicamentos: "La Ciencia lucha en redes con trolas hechas al gusto"

¿Qué es la pseudociencia?

Una estafa que habitualmente busca el fin lucrativo. Usan un lenguaje que parece científico, porque la gente tiene cierto grado de confianza en la Ciencia, pero que no está basado en evidencias ni estudios rigurosos que demuestren que lo dicho es cierto ni comprobable por el usuario.

¿Con las redes hay más?

Pasamos mucho tiempo en internet y es mejor que lo usemos en aprender que en desaprender. Yo, que divulgo sobre cáncer y biomedicina, me encuentro con dudas de personas que se solucionan con una búsqueda en Google. Me empecé a fijar qué resultados les daba el algoritmo cuando hacían búsquedas sobre salud. En mi caso, aparecen fuentes básicamente científicas, porque es con lo que suelo interactuar; otros, ponen "cáncer" y sale el horóscopo o vídeos sin base científica. Hay que discernir qué es bueno y qué no y educar al algoritmo para que dé resultados de calidad.

¿A la gente de a pie tiende a salirle más pseudociencia, pues?

Sí, porque el algoritmo tiende a enseñar lo más viral y una mentira fácil de entender es más fácil que se haga viral. También los hay que apelan a la emoción o resultados rápidos y milagrosos. La Ciencia tiene que luchar contra unas mentiras hechas para gustar.

¿Los vídeos cortos son la píldora estrella de estos contenidos?

Es más, son las formas que requieren poca atención y poco tiempo, de querer un resultado de aprendizaje rápido, que ya ha llegado a la forma de relacionarnos con todo el contenido. Es lo que quiere la gente, aunque cuanto más de esto consumimos, más aún lo hacemos. Es bueno que usemos la curiosidad como impulso para conectar, yo lo busco en mis publicaciones. Hace que la gente quiera explorar más y esa actitud proactiva hace que aprendamos.

¿Qué más antídotos hay, además de la curiosidad?

Para educar el algoritmo hay que enseñarle que queremos contenido de calidad y lo sabe si pasamos tiempo consumiéndolo y visualizando los vídeos al completo o siguiendo a figuras de la rama científica. También es importante decirle qué no nos gusta, que solo es un clic más: si lo haces en "No me interesa" te va a mostrar menos cosas pseudocientíficas. Seamos proactivos en esa educación de nuestra red social.

¿Nos da una breve lista de indicios para diferenciar contenidos?

Cuando dice verdades absolutas, mal. Los científicos diríamos "podría". Si para curarte tienes que visitar un sitio secreto, sospecha. También si nada se puede comprobar en sitios oficiales. Todo profesional sanitario tiene una responsabilidad penal si hace mal su trabajo o si miente. Tienen un prestigio en la comunidad científica, que penaliza mucho la mentira. Los que no lo son pueden colar mentiras.

¿Hay algún segmento poblacional que tiende a caer más? ¿Deberían tomar medidas las plataformas?

Por desgracia, es muy transversal, no se puede acotar a un grupo de edad. Pensamos en los jóvenes, que están mucho en redes, pero ellos son quizá más conscientes de que no todo lo que sale en Internet es cierto y gente más mayor no tanto. Me gustaría que las plataformas favoreciesen el contenido educativo, porque estoy en contra de la censura. La Ciencia es fiable porque se puede contrastar y la cuestión pasa porque los científicos a los que les guste comunicar huyan un poco del intelectualismo y aportemos contenido de valor que educa.

¿Conoce gente que haya sufrido consecuencias por esos consejos?

Sí. Han perdido mucho tiempo y dinero acudiendo a alternativas que no aportan nada y que en el mejor de los casos es un complemento inútil. Es peligroso cuando evitan que los pacientes acudan a los profesionales adecuados para entender lo que les pasa. Tenemos que estar bien informados para elegir con libertad. Se puede hacer mucho para estar bien informado, depende de uno mismo y merece la pena.