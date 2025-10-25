El Ateneo Obrero de Gijón celebra su día del socio
El músico Daniel García de la Cuesta ofreció un recital
En su sede de la antigua Escuela de Comercio, el Ateneo Obrero de Gijón celebró ayer su día del socio con una serie de actos que permitió a los asociados disfrutar de una jornada de confraternización y puertas abiertas en la sede.
La cita, vespertina, contó con la actuación musical del investigador Daniel García de la Cuesta, que interpretó con el vigulín piezas del repertorio tradicional y cantaraes. Con una merienda remataron la jornada en el Ateneo Obrero.
