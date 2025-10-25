Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las bibliotecas, la receta contra la desinformación

Un momento del encuentro.

Un momento del encuentro. / Juan Plaza

La Biblioteca Pública Jovellanos celebró ayer el Día de las Bibliotecas 2025 con una mesa redonda en el marco del lema de este año, "Contra la desinformación: bibliotecas", y desde la perspectiva del humor gráfico como vehículo de información y pensamiento crítico. 

La cita llevaba por título "La información desde la orilla: el humor gráfico, la forma más expresiva de la noticia" y tuvo como protagonistas al periodista Javier Cuervo, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y guionista de la sección "La Tira y Afloja", Julio Rey, creativo junto a José María Gallego de Gallego & Rey, y el dibujante Ernesto García del Castillo, "Neto".  

A partir de sus trayectorias y su experiencia profesional, los ponentes debatieron "sobre los cambios que ha supuesto la explosión informativa de las redes sociales, las dificultades de la verificación en tiempos de desinformación, y los límites entre la censura y la autocensura en el trabajo periodístico". También sobre el papel de las bibliotecas y las instituciones públicas como aliadas esenciales en la defensa del pensamiento crítico y el acceso a la información contrastada.

La mesa redonda se enmarca en la programación conmemorativa del Día de las Bibliotecas, "que busca difundir la función de las bibliotecas como espacios de pensamiento crítico, alfabetización mediática y acceso a la información veraz".

