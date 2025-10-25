En el corazón de Gijón Santiaguinos en Casa Ataulfo
Percebes, langostas, quisquillas y otros mariscos se sirven también en Ataulfo
A.A.
Casa Ataulfo es uno de los establecimientos de más solera y prestigio de la ciudad de Gijón. Este fin de semana se puede disfrutar en él de un manjar enormemente apreciado por los amantes del marisco. Se trata de los santiaguinos, sabrosos, delicados y... no siempre habituales, lo que los convierte en una opción casi obligatoria desde hoy y hasta que se terminen.
En casa Ataulfo también se saborean percebes. Su sabor, intensamente marino; y su textura carnosa son dos de sus propiedades más características.
Además, navajas, ostras, almejas, mejillones, langostas y una larga lista se sirven "como tienen que ser".
También destacan los pescados, igualmente frescos y del Cantábrico. El virrey, el besugo y la lubina conforman un trío indispensable, aunque existen más. Cualquiera de ellos, a la plancha o al horno, demostrará por qué el establecimiento ocupa un lugar especial dentro de los restaurantes de cabecera de cualquier gijonés.
Como maridaje, la sidra asegura el éxito. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP complementan a la perfección todos los pescados y mariscos que pasan por la cocina de Casa Ataulfo y se escancian en el restaurante como marca la tradición.
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente