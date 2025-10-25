En el corazón de Gijón Santiaguinos en Casa Ataulfo

Casa Ataulfo es uno de los establecimientos de más solera y prestigio de la ciudad de Gijón. Este fin de semana se puede disfrutar en él de un manjar enormemente apreciado por los amantes del marisco. Se trata de los santiaguinos, sabrosos, delicados y... no siempre habituales, lo que los convierte en una opción casi obligatoria desde hoy y hasta que se terminen.

En casa Ataulfo también se saborean percebes. Su sabor, intensamente marino; y su textura carnosa son dos de sus propiedades más características.

Sidra Sed de PKDO / Cedida a LNE

Además, navajas, ostras, almejas, mejillones, langostas y una larga lista se sirven "como tienen que ser".

También destacan los pescados, igualmente frescos y del Cantábrico. El virrey, el besugo y la lubina conforman un trío indispensable, aunque existen más. Cualquiera de ellos, a la plancha o al horno, demostrará por qué el establecimiento ocupa un lugar especial dentro de los restaurantes de cabecera de cualquier gijonés.

Como maridaje, la sidra asegura el éxito. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP complementan a la perfección todos los pescados y mariscos que pasan por la cocina de Casa Ataulfo y se escancian en el restaurante como marca la tradición.