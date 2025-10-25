Drástica caída de las temperaturas en Gijón (y todavía van a seguir bajando)

Los abrigos, chubasqueros y paraguas vuelven a convertirse en la mejor compañía para resguardarse de las condiciones meteorológicas adversas en Gijón. La ciudad encara un fin de semana de precipitaciones y bajas temperaturas después de una semana en la que se superaron incluso los 21 grados. Ahora, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) los termómetros seguirán bajando durante los próximos días.

Los días soleados y de agradable temperatura marcaron el inicio de semana hasta el miércoles, que comenzó a soplar un fuerte viento. Rachas de viento que, entre otras cosas, provocaron la reactivación del incendio del Monte Areo, que fue avanzando sin control esa madrugada, obligando a desalojar a medio centenar de personas de sus casas, vecinos todos de las parroquias próximas al monte. En el resto de la ciudad, además, motivaron distintas intervenciones de los bomberos por caídas de árboles y ramas, antenas y cascotes.

Esa misma madrugada la lluvia dio un respiro a los equipos de emergencia, que lograron controlar el fuego. A partir de ahí la meteorología fue cambiando. Gijón pasó de los 21,8 grados de media del pasado miércoles a los 16,2 grados del jueves. El descenso ha ido a más con los 14,3 del viernes. Este sábado, el termómetro bajó hasta los 11,1 grados a las seis de la mañana. Para hoy la previsión oscila entre esos 11 grados de mínima y los 18 de máxima.

Previsión de lluvias durante el fin de semana en Gijón

Los próximos días todavía seguirá bajando el mercurio. Así, para la jornada dominical la temperatura oscilará entre los 9 y los 17. Peor será a partir del lunes. Según la previsión de la AEMET, lunes y martes la horquilla se sitúa entre los 7 y los 19 grados. A partir del miércoles, eso sí, se prevé una ligera subida, con una mínima de 12 grados y una máxima de 20.

En cuanto a las precipitaciones, la lluvia se espera durante buena parte del fin de semana. Por la mañana han caído algunas gotas, pero se espera que arrecien durante la tarde, con una probabilidad de lluvia superior al 80 por ciento. Una tónica que se mantendrá durante el domingo.