Evolución del grave incendio en el Monte Areo de Gijón: las llamas obligan a movilizar de nuevo a los medios aéreos y "ahora solo queda estar pendientes del viento"

Calma tensa ayer durante toda la jornada en las parroquias industriales rurales de la zona oeste de Gijón. El fuego que calcinó, por el momento, 40 hectáreas del Monte Areo volvió a reactivarse ayer a media tarde lo que obligó, de nuevo, a convocar a medios terrestres y aéreos para evitar que las llamas volvieran a propagarse. Durante la mañana, un retén de los bomberos permaneció en la zona y fue ya hacia las cuatro de la tarde cuando tuvo que movilizarse de nuevo uno de los helicópteros de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Tineo, la BRIF, para refrescar con agua las zonas afectadas. "Ahora solo queda estar pendientes del viento", explicaron los vecinos, pendientes de la evolución de la situación.

La investigación de la Guardia Civil para dar con el responsable o los responsables del fuego sigue abierta. El fuego que la noche del miércoles obligó a desalojar a un total de cincuenta vecinos, primero al polideportivo del colegio de Montiana y luego a casas particulares y algunos a un hotel del paseo de Begoña, se trata de una reactivación de un incendio que tuvo lugar el pasado 13 de octubre en una zona de eucaliptos. Dicho fuego se volvió a reavivar el día 17, es decir, el pasado viernes, y por último la noche del miércoles. Las fuertes rachas de viento provocaron que el frente de fuego avanzara con mucha rapidez.

Video: Pablo Palomo Foto: Juan Plaza

La investigación está a cargo del Seprona de la Guardia Civil. Se tiene claro que el primer fuego, el del 13 de octubre, tuvo que ser provocado. Las pesquisas se centrarán en tratar de dar con testigos que puedan ofrecer algo de información al respecto. Dichas llamas han calcinado 40 hectáreas y se vigilan muy de cerca. En principio, la situación está bajo control pero no se da por apagado el fuego. De hecho, el nivel de alerta sigue en el nivel uno por lo que las precauciones son extremas para evitar que la situación se agrave.

Los bomberos vuelven a intervenir en el grave incendio de Gijón (en imágenes) / Juan Plaza

Las labores desarrolladas a lo largo de la tarde de ayer, con el helicóptero de la BRIF surcando sus cabezas en el Monte Areo y yendo una y otra vez al embalse de San Andrés de los Tacones a recoger agua, fueron seguidas con mucha atención por vecinos de la parroquia de San Andrés. Ellos, como el resto, ya están en sus hogares.

Preocupacion de los vecinos de la zona

Fue el caso de Rosa María Valdés, cuya vivienda se encuentra en el barrio de La Melendrera, muy cerca de la zona cero. "Estamos preocupados, claro. Sobre las cuatro y media ya estaba saliendo humo. Por la mañana vimos tres camiones de los bomberos y ya fue de tarde cuando regresó el helicóptero", expresó esta mujer. "Ahora hay que confiar en que el viento no de la lata. Ya que no parece que vaya a llover, por lo menos que haya fuertes rachas", añadió.

Igual pensaba Bryan Calvo, presidente de la asociación de vecinos de San Andrés, la zona más afectada por las llamas. Calvo espera que las pesquisas de la Guardia Civil den pronto sus frutos. "Se debería endurecer la ley", comentó el líder vecinal acerca de las causas provocadas del incendio.

Como dato, cabe recordar que hasta la fecha nunca la Guardia Civil ha tenido que detener a nadie por los fuegos en el Areo. Si bien, también es cierto que nunca se había producido uno que obligara a desalojar a medio centenar de vecinos. Calvo también urge medidas en el monte de forma precautoria. "Hay que mejorar la limpieza porque si no pasa lo que pasa", expresó el presidente de los vecinos de San Andrés, pendientes de nuevo del Areo.