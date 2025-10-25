Fotografías de Gijón en la Fundación Alvargonzález

La Fundación Alvargonzález abrió ayer sus puertas a una nueva exposición, esta vez de la mano de la Asociación Plataforma de Bernueces. Se trata de una muestra de fotogragía que lleva por título "Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos".

El colectivo presentó ayer las fotografías de la parroquia de Castiello y de Gijón de los concursos celebrados con motivo de las fiestas de San Miguel de Castiello durante los años 2023, 3024 y 2025.

La muestra en la sala de arte de la Fundación Alvargonzález, en la calle Óscar Olavarría, estará abierta al público del 24 de octubre al 7 de noviembre. El horario de lunes a viernes es de 12.00 a 13.30 horas y 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas. Domingos y festivos, cerrado