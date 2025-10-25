Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fotografías de Gijón en la Fundación Alvargonzález

Una exposición de la mano de la Asociación Plataforma de Bernueces

Un momento de la inauguración de la muestra.

Un momento de la inauguración de la muestra. / Lucas Cid

La Fundación Alvargonzález abrió ayer sus puertas a una nueva exposición, esta vez de la mano de la Asociación Plataforma de Bernueces. Se trata de una muestra de fotogragía que lleva por título "Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos".

El colectivo presentó ayer las fotografías de la parroquia de Castiello y de Gijón de los concursos celebrados con motivo de las fiestas de San Miguel de Castiello durante los años 2023, 3024 y 2025.

La muestra en la sala de arte de la Fundación Alvargonzález, en la calle Óscar Olavarría, estará abierta al público del 24 de octubre al 7 de noviembre. El horario de lunes a viernes es de 12.00 a 13.30 horas y 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas. Domingos y festivos, cerrado

