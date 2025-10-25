IU critica el "varapalo" de Educación por la escuelina de Los Campos

El edil de IU Alejandro Farpón criticó ayer la decisión de la consejería de Educación de reubicar las unidades de 0 a 3 previstas en el colegio público Los Campos. "Es un severo varapalo para un centro educativo cuya supervivencia a medio plazo podría verse amenazada por la continua bajada de matrícula", señaló el concejal, que instó al Principado a incluir la apertura de una escuela de 0 a 3 en Los Campos en las siguientes fases del proyecto.

Farpón matizó que Los Campos es el único centro público de la zona y que durante las campañas de matriculación compite en condiciones desiguales con colegios privados sostenidos con fondos públicos situados en las cercanías del centro. Centros privados-concertados que “a través de distintos mecanismos seleccionan el alumnado favoreciendo una segregación por clase social que degrada las condiciones de enseñanza y aprendizaje de algunos centros públicos".

El concejal de IU, además, defendió que “la red de escuelas de 0 a 3, además de responder a finalidades educativas y de conciliación, tiene que servir para fortalecer el sistema educativo público”. En ese sentido, señaló la necesidad de instar al Gobierno del Asturias a comprometerse a incluir la apertura de una escuela de 0 a 3 en Los Campos en las siguientes fases del proyecto para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de los y las vecinas de la zona, al tiempo que se impulsa la matriculación del alumnado en el único centro educativo público de la zona.

También hizo mención a la inversión municipal de más de tres millones y medio de euros que se está destinando a una reforma integral del edificio y que “tiene sentido si viene acompañada del esfuerzo y compromiso de las administraciones con la continuidad de la actividad educativa en el centro".