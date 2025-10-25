"Ojos nuevos", temas icónicos, guiños a las niñas de Palestina y un "zasca" a una espectadora: Ana Belén brilla en su concierto en Gijón

Un recorrido por las canciones más icónicas y cinco temas de su nuevo disco, "Vengo con los ojos nuevos", publicado el pasado verano. Esta fue la propuesta con la que Ana Belén regresó este sábado a Asturias, para protagonizar un recital en el teatro de la Laboral, abarrotado, en el que estuvo arropada por seis músicos sobre dos plataformas con el hijo de la artista, el pianista David San José, a los mandos.

Con "Solo le pido a Diós" arrancó la actriz y cantante madrileña el concierto, enmarcado dentro de su tour "Más D Ana", que llega seis años después de su última gira. "Había una necesidad de subir a un escenario, no solo como actriz sino como cantante. Y qué mayor excusa que tener un disco nuevo, pero no os asustéis, porque no voy a cantarlo todo", confesó Ana Belén entre las risas del público.

De su nuevo trabajo, "Que no hablen en mi nombre", "Cinecitta", "Mala para tus huesos es esta humedad", "Vengo con los ojos nuevos", y "Bachátame" fueron los temas que se pudieron escuchar en la Laboral. También "Que no hablen en mi nombre", una canción de Viky Castelo que tuvo introducción. La artista dedicó unas palabras a las niñas de Palestina, versos que lleva leyendo desde el inicio de su gira en el mes de abril "y aún sigue todo igual", señaló Ana Belén, esperanzada, eso sí, en la resolución del conflicto en Gaza.

"Disfruta del concierto, tía"

El concierto, donde dejó una vez más constancia de su impecable técnica a sus 74 años, estuvo plagado de sus temas más icónicos. Sonó, por ejemplo, "Yo también nací en el 53", con el saxo de Santi Ibarretxe creando melodías finísimas. No faltó la interactuación con el público, tampoco incluso alguna regañina. A una de las espectadoras de las primeras filas le espetó que no estaba disfrutando nada del concierto, solo a través de la pantalla. "Disfrútalo en vivo, tía", concluyó antes de proseguir el recital con "Vida".

"Desde mi libertad", "Peces de ciudad", "Como pudiste hacerme esto a mi", "Lía", "Balance", "Derroche", "La puerta de Alcalá" o "Agapimu" fueron los temas de siempre en los que la voz de Ana Belén estuvo más arropado por los espectadores que abarrotaron el teatro de la Laboral para disfrutar de una gira a la que aún le quedan varias ciudades que visitar hasta el próximo 23 de diciembre en el que rematará este espectáculo en Madrid.