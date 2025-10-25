Somió homenajea a los mayores de la parroquia
Un emotivo encuentro de confraternización
C. T.
La parroquia de Somió rindió homenaje a sus mayores en una cena que se celebró este viernes en el restaurante Somió Park y que sirvió para distinguir a María Cándida García Blanco, Mary Sol Real García y el matrimonio de Argentina Alonso Felgueroso y José Rodríguez Alonso como socios de la asociación de vecinos "San Julián", que lidera Soledad Lafuente.
Al emotivo encuentro de confraternización, en representación del Ayuntamiento, acudieron los concejales foristas del gobierno local María Mitre y Jorge González-Palacios. También estuvieron presentes el socialista José Ramón Tuero y Toño Migoya, director de la Fundación Gijón Rural
