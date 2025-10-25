Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Mismo trabajo, mismo sueldo

Mismo trabajo, mismo sueldo: la justicia frena la desigualdad salarial en investigación

La sentencia 405/2025 del Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo subraya que la financiación de un contrato no justifica una retribución inferior cuando el trabajo tiene igual valor que el de personal de convenio

Elena Casero

Oviedo

En universidades, fundaciones y centros tecnológicos se repite una realidad incómoda: profesionales que realizan las mismas funciones que la plantilla de convenio cobran menos por estar contratados "a proyecto" o con financiación externa. Esa práctica tiene límites jurídicos claros. Una resolución reciente del Juzgado de lo Social nº 2 de Oviedo lo recuerda: cuando el trabajo es igual o de igual valor, debe pagarse lo mismo.

El caso resuelto por la Sentencia 405/2025, autos 571/2024 (30/09/2025), condena a la Universidad de Oviedo a abonar 12.485,68 euros en diferencias salariales y vacaciones más el 10% de interés de mora (art. 29.3 ET), y 7.501 € por vulneración del derecho fundamental a la igualdad retributiva. La clave jurídica es nítida: la fuente de financiación del contrato no justifica retribuciones inferiores cuando las funciones desempeñadas son equivalentes a las de personal pagado con arreglo al convenio.

El fundamento legal combina normas internas y europeas. La Constitución (art. 14) prohíbe la discriminación y exige que cualquier diferencia salarial tenga causa objetiva y proporcionada. El Estatuto de los Trabajadores (art. 15.6) impide un peor trato por temporalidad. Y el Derecho de la UE refuerza el principio: la Directiva 1999/70/CE proscribe diferencias injustificadas entre temporales e indefinidos; la Directiva (UE) 2023/970 impulsa la igual retribución por trabajo de igual valor y la transparencia salarial, obligando a estructuras retributivas claras y comparables.

¿A quién afecta? A personal investigador y técnico, pero también a perfiles de apoyo y gestión vinculados a proyectos competitivos. ¿Cómo se acredita? Con comparadores internos (nóminas, categorías, descripciones de puesto), prueba de funciones y referencia a tablas de convenio. ¿Qué se puede reclamar? Diferencias salariales, vacaciones no abonadas, indemnización por daño moral cuando hay lesión de derechos fundamentales, e intereses por mora. El tiempo cuenta: las cantidades prescriben.

La conclusión es directa: igual trabajo, igual salario. Y ahora, con respaldo judicial concreto.

